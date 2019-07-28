【多圖】內地直播主用美女圖吸客　真身原來係黑眼圈肥大嬸

內地著名直播主「喬碧蘿殿下」，雖然從不露臉，僅以卡通圖案及豐滿身材示人，由於她噪音甜美，而她亦不時在網上發出美圖，令不少粉絲都相信她的真人必屬美女，直至近日她在直播時忘記開濾鏡，真身竟然是一位肥胖大嬸，令數十萬粉絲瞬間崩潰，懷疑人生。

該名直播主不時發放美女圖片，讓粉絲誤以為她是美女。（喬碧蘿殿下微博圖片）

喬碧蘿殿下每次直播，都會用卡通圖案遮著自己真實樣貌，雖然從不見樣，但仍有大批粉絲支持，曾有粉絲向她打賞10萬元人民幣，一直想跟她見面，而喬碧蘿殿下卻始終不肯現真身，只是發出美女圖片，此舉令她更增神秘感，直至日前她跟另一位直播主mix晴子互動出鏡，真相終於曝光，原來一直稱自己是顏值主播的喬碧蘿殿下，竟然是一位素顏黑眼圈的肥大嬸，懷疑她用其他美女的相片當作自己。

喬碧蘿殿下（右）跟另一位直播主mix晴子（左）互動出鏡。（微博圖片）

下圖是直播主喬碧蘿殿下曝露真身經過：

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其實當時mix晴子已發現不妥，婉轉提醒對方「妳的頭像怎麼會是這樣子的呢？這怎麼做的呢？」但喬碧蘿殿下仍未知自己真面目曝光，還故作萌態表示「因為我放了一個圖上去，我不能露臉，我要過10萬訂閱才能露，我是個顏值主播。」喬碧蘿殿下出醜人前的片段，在網上瘋傳，網民紛紛留言「如果靚就天天露臉啦」、「我都替她尷尬」，其實網上世界太多假貨，大家還是不要太認真。

網民集體出圖諷刺喬碧蘿殿下：