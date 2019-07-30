于正發文暗罵余少群講大話？　對方發文反擊：誰家狗到處咬人

內地金牌監製于正絕對是一位造星高手，由他監製的劇集不僅紅遍大江南北，主演們個個爆紅，他就捧紅過《宮》的楊冪﹑《宮鎖珠簾》袁姍姍﹑《陸貞傳奇》趙麗穎﹑《延禧攻略》吳謹言等，所以外界會認為只要演出他的劇集一定有助演藝事業發展。

雖然于正在娛樂圈已經是公認的造星高手，不過似乎有人唔認同他。近日，他就在個人微博吐嘈，指出原本睇中一個男演員邀請他出演新劇《鬢邊不是海棠紅》的男二角色商細蕊，只不過他對該演員影視表演沒有太大信心，所以想先請他在清裝劇《延禧攻略》中飾演太監袁春望一角，好好磨練一下演技以及習慣拍攝他的劇集節奏。因為于正睇中一個演員合作時，不會立即找對方出演主要角色，想他們從配角中好好學習，彼此有一個磨合期。

吳謹言是于正最近捧紅的女星。（于正微博圖片）

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沒想到該名男演員只想出演《鬢邊不是海棠紅》的商細蕊一角，一口拒絕出演袁春望，理由是不想演太監不拍清裝劇。可是一轉眼他發現該男演員竟然出演其他清裝劇令他O晒嘴，所以他認為對方是一位不肯接受考驗以及講大話的人，所以不再找他演出，似乎將對方疑列入黑名單。

于正發文有演員拒演他的劇集。（于正微博圖片）

余少群的確在《如懿傳》中客串一角的。（余少群微博圖片）

而網友就根據于正文中提供的線索找出該名男演員，疑是37歲的余少群。翻查資料所睇，他的確是有份拍清裝劇《如懿傳》並飾演和尚安吉大師。而又剛好余少群在于正發出貼文隔日，他在微博貼出：「昨晚夜跑路遇惡犬，幸虧我跑的快啊，這年頭不是提倡文明養狗嗎，這誰家的狗怎麼也沒人管管，到處咬人。」似乎暗嘲于正亂罵人。

余少群疑鬧于正是狗。（余少群微博截圖）

不少網友就此事件議論紛紛，認為人家已經婉轉決絕了是他自己領悟不了，而且不想演就不想演，還有甚麼可說的，總覺得于正是因為新劇播出而開始炒作而已。似乎大家力撐余少群，更大讚他鬧得好添，網友紛紛留言：「人家不願意演還不行」﹑「别人難道沒拒絕的權利了」﹑「為了炒作踩人太多」…...更認為對方的演技根本不用于正提攜。