【多圖】黑澀會Apple遊艇開Party　穿一件頭泳衣騷完美身形

前黑澀會美眉成員Apple（黃暐婷）憑着亮麗外形及開朗的性格，頻頻獲邀上綜藝節目，深受粉絲喜愛。Apple經常在IG大曬泳衣照，展現傲人身材及白滑美腿，日前她與眾女星獲邀出席遊艇派對，身穿白色Deep V一件頭泳衣的Apple，大騷姣好身段，性感指數爆燈！

Apple（黃暐婷）經常在IG分享泳衣靚相。（IG@appleweiting）

Apple日前獲邀出席遊艇Party，眾女星以性感泳衣上陣，相當吸睛！（IG@appleweiting）

以一件頭泳衣上陣的Apple，大騷纖幼水蛇腰和白滑長腿，玲瓏曲線一覽無遺。一班粉絲紛紛留言大讚她擁有完美身材及超高顏值，女神當之無愧！其實Apple不時都會在IG Post泳衣照大派福利，但她多數選擇一件頭泳衣，甚少以比堅尼上陣，因為她曾在中學時期去水上樂園玩水上滑梯時，比堅尼泳褲其中一邊的綁帶鬆掉了，令她在水裏「大走光」，所以為了謹慎起見，之後她大多改穿一件頭泳衣，靠着獨特的設計，一樣可以騷身材！

Apple同妹妹瑤瑤（黃喬歆）身材都相當好。（IG@appleweiting）

一件頭泳衣一樣好Sexy！（IG@appleweiting）

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