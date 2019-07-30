【十二傳說．多圖】除大褸一幕勁搶眼！　王卓淇網上曬水着贈興

林夏薇、蕭正楠和劉佩玥主演的無綫（TVB）劇集《十二傳說》正於翡翠台晚上黃金時間播放，繼之前的「石獅成精殺人事件」、「華富邨UFO綁架事件」，劇情現正講述「盧亭魚人殺人事件」。在昨晚（29/7）的一集中，「易Sir」張頴康的兒時玩伴「阿盈」王卓淇（Erin）和「斌哥」蕭徽勇在大澳山洞發現了一具疑似魚人骸骨，張頴康便與「Dr. Poon」林夏薇實地考察，當他們向王卓淇家人打聽「盧亭魚人」的傳說時，飾演王卓淇母親的潘芳芳竟然大受刺激，非常可疑。

當然，全晚的重點並非劇情本身，而是王卓淇到大公司應徵模特兒一幕，脫下大褸的一刻確是令觀眾眼前一亮。

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昨晚，王卓淇（Erin）也有在Instagram呼籲網民留意她在《十二傳說》的出場戲份，更貼出水着相並寫道：「今年夏天第一次～」，吸引到不少人粉絲「畀Like」和留言，連她的老友鄧以婷（Irina）都忍不住寫道：「寶寶很索」。

王卓淇昨晚在網上貼出一張水着照，獲不少粉絲讚好。（Instagram/@erin_kay）

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