【十二傳說】華富邨UFO事件原來有後續　港聞攝記再次拍到飛碟

無綫熱播的《十二傳說》，劇情講到蕭正楠和阮政峰在山頂拍攝流星雨時，意外拍下一張有不規則光線的照片，繼而帶出當年華富邨居民目睹UFO事件，劇情走向不在此透露，但原來該段情節，竟是真人真事改編，在1999年有一名港聞攝影記者，意外拍到UFO，自此加入了香港飛碟學會，原來歷年也有不少市民聲稱目睹UFO，而且在某一個地區特別多目擊個案，下文為大家娓娓道來。

《十二傳說》講到當年華富邨的UFO事件。（劇照）

說到本地的UFO(不明飛行物體)事件，一定不少得1985年華富邨多名居民，集體目擊UFO的都市傳說，不過傳說中的UFO形狀，卻有不同描述，有指是底部有上千盞小燈的飛行物，也有居民聲稱是黑色巨型物體，足足有兩幢公屋的闊度，在上空逗留數分鐘後飛離現場。近日播出的《十二傳說》劇情，就是重溫80年代的華富邨飛碟事件，當然最後只是藉傳說而進行的殺人案件。

蕭正楠和阮政峰拍攝流星雨，意外拍到UFO。（mytvsuper影片截圖）

在1999年港聞攝記司徒冠華，聲稱在西貢拍到UFO。（《鏗鏘集》影片截圖）

以下是港聞攝記拍到UFO經過：

+ 7 + 6 + 5

劇中蕭正楠和阮政峰，一起到大帽山拍攝流星雨，其後二人在拍攝的相片中，發現有相片出現不規則的飛行光線，懷疑誤拍UFO，事件曝光後，林子善的網台節目，請來當年在華富邨目睹UFO的前居民，一行人重遊拍到UFO的地點，更遇上疑似外星人。

《十二傳說》解開UFO之謎，原來兇手是利用傳說掩飾殺人真相。（劇照）

《十二傳說》的UFO單元，原來真有其事，在1999年一名港聞攝影記者司徒冠華，在西貢大坳門拍攝流星雨，他聲稱目睹有不規則的光跡在上空飛過，翌日在菲林底片，確是見到奇怪光線，更以360度急速轉彎，自此他堅信有UFO存在，每年同樣日子時間，都會重遊舊地，希望可以再一次拍到UFO，而他亦加入了香港飛碟學會，當有市民報稱見到UFO，他都會負責求證真偽。其實在過去5年，天文台共接獲88宗市民目睹UFO報告，而西貢區是UFO「出沒」旺區，共有9宗報告，而傍晚6時至8時是高峰期，如果大家是UFO的愛好者，不妨在上述時間到西貢碰碰運氣。