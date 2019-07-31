【加油你是最棒的】馬思純為新劇增肥7.5kg　網友激讚：好可愛！

金馬影后馬思純因電影《七月與安生》而紅遍兩岸三地，人氣急升，她與內地男星鄧倫合作的劇集《加油，你是最棒的》將於31日正式播出，由片段來看，她整個人圓潤了不少，一笑便能擠出雙下巴，因此在網絡引起熱議。

《加油，你是最棒的》改編自自由極光的原著小說《加油！你是最胖的》，馬思純在劇中飾演一位名叫「福子」的胖女孩，雖然因肥胖遭遇他人惡意嘲笑，但她文筆優越，想法別出心裁，在認識過氣藝人郝澤宇（鄧倫飾）後為幫助其翻身而成為他的執行經理人。

為了更貼合角色，導演最初要求馬思純增肥2.5kg，但她表示，自己在吃的過程中沒有完全抑制自己，最後肥了7.5kg，整個人圓潤了幾圈，與之前「胖若兩人」，非常敬業。

馬思純為新劇增重7.5kg，整個人圓潤了不少。（微博@電視劇加油你是最棒的）

劇集於昨日（29日）舉行開播發布會，馬思純頭扎孖辮，身穿紅色印花短袖襯衣，搭配牛仔吊帶褲，面部依然圓潤，看來尚未瘦身，不過她本人似乎並未受身材發福的影響，現場心情大靚，表情豐富鬼馬，笑到見牙不見眼，甚有少女味。雖然有小部份網友指自己未能接受馬思純的新Look，但大部份網友都大讚她「可愛」、「真性情」、「雖然沒有減肥成功，但快樂的樣子好治癒」。

馬思純發福不少，比以往更加可愛。（VCG）

+ 4 + 3 + 2

其實無論肥又好，瘦又好，每個人都有自己的特色，好似馬思純在發布會上所講的：「每個女孩都有閃光點，都值得被愛。」骨感不是檢驗美的唯一標準，尊重一切為了角色而自我投入的演員。