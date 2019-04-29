【多圖】內地作家饒雪漫捧紅素人書模　吳謹言馬思純都係佢欽點

內地金牌製作人，數數手指有于正，憑《延禧攻略》讓吳謹言爆紅，而同是藝人的楊冪，也一手捧紅了迪麗熱巴，但他們旗下藝人或多或少有點名氣，說到真正的由零開始，點石成金，其實是愛情小說作家饒雪漫，擔當她書模、微電影的素人，包括馬思純、吳謹言等，均是一炮而紅，其實在她書模之中，還有部分滄海遺珠，留給了書迷不少回憶。

吳謹言曾當過饒雪漫微電影《膽小鬼》的封面拍攝。（網上圖片）

【復仇者聯盟4】荷里活明星仿妝揭秘 最受歡迎係Marvel黑寡婦

【貞子】混血女主角池田依來沙太養眼 觀眾錯焦點完全唔識驚​

饒雪漫是內地知名作家，被譽為「青春文學掌門人」，作品主要涉及「青春愛情」、「青春療傷」及「青春疼痛」三個系列，陪伴著不少年青書迷成長，而她的小說更破天荒起用書模，即是由俊男美女作為小說封面及內頁插圖，她出版的作品全是膾炙人口之作，甚受讀者歡迎，直接令作為書模的素人，成為大家幻想對象。

馬思純（右）當過《甜酸》的書模。（網上圖片）

+ 3 + 2

歷年因饒雪漫小說上位的新人，包括有《甜酸》的馬思純、《校服的裙擺》的蔣夢婕、《離歌》的陳意涵、王子文、《雀斑》的吳倩、《左耳》的溫心，另外饒雪漫也是一位編劇及製作人，她2010年的微電影《膽小鬼》起用了吳謹言拍攝封面，當時吳謹言還是北京電影學院大二的學生，饒雪漫確實是眼光獨到，快人一步。

徐樂曾擔當《沙漏》的書模，不少讀者都讚她似女主角莫醒醒。（網上圖片）

+ 2

【多圖】內地女星髮型災難 短髮只得一位90後美女Carry到

饒雪漫在2007年的作品《沙漏》，女主角莫醒醒患上了飲食失調，每當精神受刺激就會暴飲暴食，當時該作品的書模，是一名19歲的少女徐樂，不少讀者也指她甚為神似書中的女主角，不過徐樂卻沒有在演藝界發展，反而繼續學業，在南京藝術學院藝術學研究所讀至碩士，現時在南京美術館擔任策展人，她外貌十年如一日，如果加入演藝界，相信不難闖出吳謹言、馬思純的名氣。