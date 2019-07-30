Kim Samuel父親遭20年好友殺害　撫摸棺材痛哭：我會成為像你的人

韓國Mnet《Produce 101》第二季參賽者Kim Samuel父親，加州名車銷售商Family Motors Auto Group老闆Jose Arredondo本月中被發現倒斃於墨西哥寓所，懷疑遭入屋刺殺身亡，終年58歲。Kim Samuel過去兩星期都未有開腔回應事件，直至今日（30/7）終於打破沉默，透過Instagram懷念爸爸。

Jose Arredondo的喪禮於美國時間本月25日舉行，他的家人接受美國傳媒訪問時表示，整個家庭對Jose Arredondo的離世均感到極其難過，而Kim Samuel則讚揚父親融入和幫忙其居住的社區，希望有朝一日自己也能像爸爸一樣。本月29日是Jose Arredondo生忌，Kim Samuel在Instagram悼念父親：「爸爸生日快樂，你常在我心間，對我而言你是傳奇，未來我會成為像你一樣的人，我非常想念你，爸爸我很愛你。」相片中的Kim Samuel撫摸亡父棺材，又掩面痛哭，令人痛心，而Kim Samuel粉絲紛紛留言慰問偶像。

Kim Samuel父親Jose Arrendondo在墨西哥遭刺殺身亡。（ABC新聞片段）

正值父親生忌，Kim Samuel在Instagram悼念父親，希望未來能成為像父親一樣的人。（IG/@its_kimsamuel）

Kim Samuel IG悼念父親相片

另一方面，墨西哥警方拘捕50歲名為「Roberto N」的男子，警方透露Roberto N本月15日抵達Kim Samuel父親位於墨西哥的寓所，繼而將對方打死。雖然墨西哥警方未有完全披露Roberto N的長相和姓氏，但Jose Arredondo的妹妹認出疑犯，指Roberto N是Jose Arredondo二十年好友，又認為今次謀殺案不只Roberto N一人涉案，背後相信牽涉更多人物。

墨西哥警方拘捕50歲名為「Roberto N」的男子，指他打死Jose Arredondo。（Procuraduria General de Justicia del Estado de Baja California Sur）

回顧Kim Samuel演藝之路