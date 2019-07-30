【多圖】曾淑雅Jumbo公主look補祝生日　守生日禁忌蛋糕冇切到底

前幾日是曾淑雅（Jumbo）的28歲生日，昨日一班跟她相識了十年的好朋友就幫她慶生，非常有愛。

Jumbo的朋友為她補祝28歲生日。（Instagram@jumbotsang）

Jumbo在一間裝潢華麗的餐廳慶祝，她穿上了一條白色Deep V裙子，頭上更戴了小皇冠，十足十公主一樣。片段中，她興奮切蛋糕，朋友紛紛祝她生日快樂，更叫她切蛋糕「唔好切到底」，因為有一個生日傳聞是講生日蛋糕不能切到底，否則會「嫁唔出」！Jumbo都好聽話，話「冇切到底啊」，她留言指︰「28歲了，這天很開心。開心是大家都在，不管大家經歷了什麼，證明了都成長了，而大家也沒有忘記對方，是多麼的難得。由什麼都不懂，回望簡單的我們，願我們的下一個十年，期盼我們的將來，生活﹑小孩﹑家庭，所有事情都由經歷而來，更珍惜，更明白什麼是真的。」以感性留言感謝朋友。

Jumbo成日騷小蠻腰。（Instagram@jumbotsang）

Jumbo憑甜美外表和一雙長腿在IG喪吸35萬粉絲，身為網絡紅人的她，常常在IG派福利，去年指自己回復單身的她，近來狀態大勇，熱愛做gym的她更越操越fit，相信是不少男生心目中的女神。

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