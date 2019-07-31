洪欣19歲仔仔張鎬濂獲上戲錄取　將成為迪麗熱巴師弟

藝人洪欣的19歲兒子張鎬濂，去年參加男子選秀節目《以團之名》以冠軍組別「新風暴」（其他成員：周藝軒﹑宗嬴、洪暐哲﹑蘇勛倫、陽兵卓、苟晨浩宇、龔言脩）出道，已經有累積一定粉絲。唔講唔知原來張鎬濂已經被上海戲劇學院錄取了，將成為迪麗熱巴﹑胡歌﹑李冰冰﹑韓東君等師弟，學習專業表演勇闖戲劇院，離全能藝人這一條路絕對不遠。

張鎬濂以「新風暴」出道。（張鎬濂微博圖片）

自決定參加《以團之名》開始，相信張鎬濂已將未來計劃鎖定在內地發展，而為了將來在演藝圈站得穩，原來他今年已經報考了上海戲劇學院。據他在微博發貼文所見，他是以港澳台的學生身份去報考的，並幸運地他獲得上海戲劇學院表演系錄取，近日已經正式收了學校的錄取通知書搞到他不知幾開心，在微博寫道：「正懷着期待的心情。」

張鎬濂今年將入讀上海戲劇學院。（張鎬濂微博圖片）

上海戲劇學院表演系多年來一直培養出許多明星，就好似迪麗熱巴﹑胡歌等人，跟「中央戲劇學院」﹑「北京電影學院」等藝校同被視為最高學府之一，是許多藝校生或視藝術為目標的學生最想入的三大學府。按照張鎬濂出道到就讀上海戲劇學院表演系，他的路線同TFBOYS其中二子非常相似（王俊凱就讀北京電影學院表演系﹑易烊千璽就讀中央戲劇學院表演系），因此他們有一定的表演專業基礎，所以從事戲劇作品時不會引來外界太多質疑，同時亦是為演藝工作奠定好基礎，相信張鎬濂將來都想朝演員道路前進。

張鎬濂將來想走父母的道路，成為專業演員。（張鎬濂微博圖片）

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