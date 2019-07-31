【Mindhunter】一分鐘預告引人入勝　第二季圍繞三宗變態殺人案件

由導演大衛芬查（David Fincher）監製顧執導的Netflix原創懸疑偵探劇《破案神探》（Mindhunter），推出第一季後大獲好評，不少劇迷都很期待第二季的降臨。第一季劇情設定於大家對犯罪心理學還未有深入了解的70年代，主要講述兩位FBI探員Holden Ford（Jonathan Groff飾）及Bill Tench（Holt McCallany飾）如何為了發展「行為側寫」，而到獄中探訪多位變態連環殺人犯。早前Netflix就宣布第二季將於今年8月16日上架，而劇集的第一條預告片終於在周二（30/7）推出！

BTK Killer未必是新一季重點 一分鐘預告引人入勝

在預告中，兩位主角在探訪不同連環殺人犯去了解他們的行為心理外，同時都要面對三宗震撼全球的兇殺案，包括邪教教主Charles Manson的殺人事件、發生在亞特蘭大的孩童殘殺案及「Son of Sam」的變態殺人事件。而在第一季出現的變態連環殺人犯「BTK Killer」Dennis Lynn Rader都有在今季出現，不過翻查當年新聞，Rader是在2005年才被捕，估計應該不會成為今季劇情重點。

另外，在首季有很重戲份的Edmund Kemper（Cameron Britton飾）在今季繼續亮相，更跟兩位主角討論殺人犯的心理。當McCallany問到他如何將今季出現的殺人犯繩之於法，Britton只回應一句：「如果他真的很厲害，冇可能！」而另一點值得留意的是預告片中，一宗在女子家中發生的命案，短短一分鐘預告，足已令劇迷期待！