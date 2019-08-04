【動漫節2019】Game模水夏Mika有樣又有才華　追夢成為女攝影師

右手邊第三位就是水夏Mika。（資料圖片）

每年動漫節，除場內的遊戲活動、玩具模型和Cosplayer，最受注目的莫過於是企足5日，陪大家打機的Game Girls，其中又以「台妹」Game Girls最受歡迎。每位Game Girls都有各有特色，可愛、身材好、嬌嗲、陽光或是好笑容，粉絲們總會找到自己的所好。唯獨是PS Girl的水夏（Mika）不一樣，在台上「裝可愛」之餘，舉手投足又有點「粗魯」。下班後，她又會穿上Cosplay服飾，「變成」另外一個人。不過無論Mika是Game Girl、藝人還是Cosplayer也好，也很難聯想到她的真正身份與「表面」的反差原來很大，Mika的正職竟然是一位剛陽味十足的攝影師（亦即是行內稱的Camaraman）。

想不到水夏Mik的真正身份是專業攝影師。（受訪者提供）

夢想成為導演 隻身一人到北京學拍戲

水夏Mika的本名叫做吳瑋霆，約5年前，她隻身赴北京修讀電影幕後短期課程：「因為我對娛樂幕後很有興趣，所以就跑去學了。」



Mika說：「跑去北京電影學院念一個跟美國NAFA（New York Film Academy / 紐約電影學院）合作的短期課程，學了最基礎的拍片子，燈光、攝影、寫劇本、怎麼當一個導演。那時候有一個朋友跟我說，女生做幕後最好的就是導演，因為動腦動手不動口，但進了這個行業才發現，通通都是錯的。當導演是什麼都要懂，所以根本不是最輕鬆的工作。也因為太難了，所以其他都輕輕帶過，最後因為對攝影有興趣，就選了當攝影。」

水夏Mika的鏡頭下還有雞排妹鄭家純，最近她忙於為節目《找雞排妹來住一晚》拍攝外景。（受訪者提供）

水夏Mika是鐵「漢」柔情



畢業之後，她就隨即回到台灣，也順利的找到婚禮攝影師的工作，雖然並不電影行業相關，但她卻感到十分滿足。



回憶起當「婚攝」的經歷，她就笑著說：「很捧！我還記得第一次當婚禮攝影師的時候，新人會說一段話，然後戴戒指。他們在戴戒指，然後我會後面一邊錄影一邊哭，我真的很感動，因為我那時候還是『菜鳥』（新丁），但是其他同事就會奇怪我會哭什麼，因為他們已經拍了好幾百場。我覺得，可以拍他們紀錄下當天的畫面，是我一個很大的成就。」其實，表面如她一般「女漢子」的女生，內心裡也會有對戀愛的憧憬。

不要以為做Game模的都是嬌滴滴的女生，其實水夏Mika私底下好「Man」。（資料圖片）

曾入圍外國電影展 自身能力卻沒被認可



回想剛從電影學院畢業的時光，其實她跟朋友是對電影充滿著滿腔熱誠的。Mika：「那時候跟朋友合作拍了一個短片（《大樓有鬼》），也去報名參加了很多影展。那段時間我們很努力的在做很多作品，但是沒有被認可的時候，就會覺得：『還是需要生活嘛。』當婚禮攝影師，也是因為覺得要生活，必須賺錢，才能完成夢想。後來因為短片有在台灣入圍了金穗獎和美國的洛杉磯亞太影展，就比較多人注意到我們，我就很幸運的被挖角到另一間公司去。」

有興趣的話，可以睇埋前兩年嘅專訪：



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Game模水夏Mika監製的作品《大樓有鬼》，入圍過2016年「美國洛杉磯亞太影展」以及台灣「金穗獎」。（受訪者提供）

女攝影師的好處：為「雞排妹」鄭家純拍攝性感畫面



訪問當天，她穿着一件Game模小洋裝，藍色的制服下，偏陽光的膚色與其他Game模形成了一個對比。聊起這個話題時，她笑著說：「其實這次來動漫節有點不好意思，因為前段時間一直在拍外景，台灣又比較熱，所以又把自己曬黑了。」原來，她最近在忙於拍攝旅遊節目，而該節目的主持人，更是在香港擁有萬千男性粉絲的「雞排妹」鄭家純。

水夏Mika好幸福...

有興趣嘅可以睇下條片。

「是一個《找雞排妹來住一晚》的節目，就是公司跟台灣的東森合作，拍雞排妹去台灣各地旅遊玩耍。她人蠻好的，像我是女生的關係，有時間拍女生，某一些畫面、某一些角度，會比較有機會拍得到。因為我是女生，所以拍的畫面會比較性感一點，或是比較害羞的畫面，女生都會介意被男生看到，但如果是女生拍，她們就很OK。這是身為女攝影師的好處。」真是讓不少人羨慕又妒忌。

今年水夏Mika的Cosplay造型，大家有冇見過？（受訪者提供）

除了Game Girls以及女攝影師的身份，她亦是一名Cosplayer，原來她在2017年以及今年（2019年）也有「出Cos」。「我國中就開始玩了！大概玩了十多年。如果真的要講的話而是因為PS，因為人生第一次Cosplayer就是《真三國無雙4》的大喬。從國中到現在就很喜歡打遊戲。我很喜歡大喬！因為我是一個很大剌剌的、很Man、很外向的，大喬反而是一個很可愛的，很文靜的女孩子，就很像變成她。」

真係估唔到水夏Mika係攝影師。（葉志明攝）

Cosplay帶來「新的自信」和「新的勇氣」



為什麼想變成另外一個人？相信沒玩過Cosplay的人心中都有這個疑問，水夏Mika這位資深Cosplayer的答案應該就能解釋。「不單是變成遊戲角色，應該說，為什麼要變成那個遊戲角色。遊戲角色都有自己的個性、故事、發展的劇情讓我很喜歡她，或是令我很想變成他。因為變成那個角色，好像會帶給我新的自信、新的勇氣，就像我以前人比較沒自信。開始玩Cosplay之後，就會代入那個角色，例如他個性很活潑，我也會因為角色而變得活潑，因為Cosplay，我跟朋友聊也會變得很輕鬆，跟很多人找到共同話題，很容易就跟很多人變成朋友。這是一件很棒的事情。」

水夏Mika喺台灣、香港都好出名㗎，好多Cosplay好靚！