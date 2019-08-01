【多圖】雷莊𠒇比堅尼晒body　泳池邊享受夏日

2017年度香港小姐競選冠軍兼最上鏡小姐雷莊𠒇（Juliette）自從卸任港姐後回加拿大發展，見她在IG也偶會發一些廣告硬照和生活照，日前，Juliette貼了一張很性感的泳衣相，非常養眼。

有網民大讚Juliette這張相好sexy。（Instagram@juliettelouie）

Juliette在選完港姐後，並沒有在TVB發展，反而是返回出生地加拿大發展並揚言會由模特兒以及演員開始，再進軍荷里活發展。雖然她已沒有在香港娛樂圈發展，不過她的動向依然受到關注，就像她日前在IG分享的新照片，見她穿上三點式泳衣，坐在泳池邊，非常有feel。她留言寫︰「My favourite way of spending a summer Sunday」不少網民都大讚她靚女。

Juliette常常不吝嗇大騷自己的火辣身材。（Instagram@juliettelouie）

不過，當年Juliette當選冠軍後，備受質疑，更遭到一些網民抨擊，不過她忠於自己，沒有被網民打擊到。早前2019年港姐初選開始後，Juliette也在IG發文鼓勵一眾參加者，不要把外界加諸在自己身上的負能量放在心上，希望大家有自信一點。



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