羅志祥被撞臉南寧米攤老板　親自於IG爆笑回應撞樣一事

羅志祥 (小豬) 上月30日40歲生日，他與女友周揚青以及一班好友一起開party慶祝，並於IG post了當日慶祝生日的靚相同大家開心share。小豬的老友潘瑋柏呢日就特地於自己的IG post了一張與小豬撞臉的南寧米攤老板照片，來祝小豬生日快樂，小豬隨即留言回覆潘瑋柏表示：「可以不要打擾我上班嗎？哼」相當搞笑，網民紛紛讚小豬好玩得又好有幽默感。其實這位與小豬撞臉的南寧米攤老板在去年已被發現了他跟小豬個樣好似。

小豬同女友周揚青以及一班好友一起開party慶祝40歲生日。(ig@showlo圖片)

去年4月小豬亦有於他的微博發文寫過呢位與他撞臉的「南寧羅志祥」，連身為本尊的小豬自己都覺得兩人似樣。網民亦都覺得某些角度來看，小豬的樣貌與對方確實相似，不過當然是小豬靚仔好多啦。這位「南寧羅志祥」曾經接受過內地媒體的訪問，直言他在十多年前已被人說他長得跟小豬似樣，去年小豬本人發微博提到他，令他「走紅」了，之後認識了很多新朋友，日常生活未有因為「人紅」受到困擾，之前做什麽現在還做什麽。

小豬與老友潘瑋柏於ig嘅對話。(ig@willpan23截圖)

點擊下圖逐格睇小豬同「南寧羅志祥」有幾似樣，仲有小豬嘅靚相：