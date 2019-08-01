內地停辦台灣自由行簽證　細數10對兩岸明星伴侶有冇影響？

近年不少台灣藝人積極往內地發展，除了在事業上創下亮眼成績之外，當中更有不少人意外覓得良緣！不過日前中國文化和旅遊部發出聲明，指鑑於當前兩岸關係，自8月1日起暫停內地47個城市的居民申請赴台灣個人遊。消息一出，大批網民關注「李榮浩怎麼去台灣？」更有網友開玩笑說，「李榮浩、周揚青、汪小菲、陳曉、劉詩詩，你們可以建個群了，台灣旅遊團。」事關以上幾位內地藝人的另一半都身處台灣，究竟這項政策對他們有沒有影響呢？

台灣女星徐熙媛（大S）嫁給了內地商人汪小菲。（視覺中國）

楊丞琳 李榮浩

現年34歲的內地男歌手李榮浩上個月11日趁着生日，向女友楊丞琳求婚。他們的愛情故事大概始於4年前，李榮浩2015年年初突然在微博Post了一張與Rainie面貼面的照片，態度親密。自2015年開始，兩人每年都在對方生日正日踏正的12時在社交平台為對方送上祝福。不過要數最甜蜜的畫面，相信是在2017年9月李榮浩在台北小巨蛋演唱會上，突然霸氣親吻女友Rainie的面頰，搞到女方害羞得用手遮面。直到上個月李榮浩在IG Post了兩人的甜蜜合照，並公布求婚成功的喜訊。

李榮浩上個月向女友楊丞琳求婚成功。（IG@lironghao85）

+ 13 + 12 + 11

汪小菲 徐熙媛（大S）

大S同汪小菲拍拖短短20日就訂婚，之後未夠一個月就登記結婚，兩人由相識到結婚都不夠兩個月。據知兩人在2010年於安以軒的生日會上一見鍾情，當時他們閃婚的消息一出，外界都不看好這段姊弟戀，更認定他們好快會離婚。但兩人在2011年結婚後先後誕下一女一仔，一家四口非常幸福。雖然汪小菲為了太太和一對仔女在婚後定居台灣，但由於他在內地仍有生意，所以經常要往返兩地，更有報道指兩人曾為定居在北京還是台北起爭執。

大S與汪小菲結婚8年，育有一仔一女。（大S微博圖片）

+ 8 + 7 + 6

趙又廷 高圓圓

內地女星高圓圓與比她小5年的台灣男星趙又廷，2012年因為合作陳凱歌的電影《搜索》而結緣，並在同年默認戀情。兩人在2014年6月於北京登記結婚，並在11月於台北舉行婚禮。當被問到婚後將會長居內地還是台灣時，高圓圓圓甜絲絲表示：「有他的地方就是我的家。」二人的恩愛之情溢於言表！今年5月趙又廷在微博宣布高圓圓於北京順利誕下囡囡，組成三口之家。

趙又廷同高圓圓在2014年11月舉行婚禮。（視覺中國）

+ 8 + 7 + 6

吳奇隆 劉詩詩

台灣男星吳奇隆2011年拍攝內地古裝劇《步步驚心》時，與內地女星劉詩詩分別飾演「四爺」及「若曦」，兩人屢傳戲假情真，至2013年底在微博認愛。雖然兩人年紀相差17歲，但依然非常合拍。他們在2015年登記結婚後，在翌年於峇里島舉行花海婚禮，豪花逾2,000萬港元。近年主力在內地發展的吳奇隆，在內地成立多間公司，但自從劉詩詩懷孕後，他就帶着太太回台定居，而劉詩詩更在今年4月於台北誕下囡囡。

吳奇隆同劉詩詩因為合作拍攝《步步驚心》而結緣。（資料圖片）

+ 6 + 5 + 4

陳曉 陳妍希

內地小生陳曉與台灣女星陳妍希因為劇集《神鵰俠侶》而結緣，這對姊弟戀在2016年修成正果，同年陳妍希誕下囝囝小星星，一家三口好幸福。兩人經常高調放閃，大曬恩愛，陳曉對陳妍希更加是十分體貼，令人羡慕不已。而陳妍希婚後亦移居北京，照顧老公同囝囝。

陳曉同陳妍希婚後生咗寶貝仔小星星。（視覺中國）

+ 7 + 6 + 5

秦昊 伊能靜

台灣女星伊能靜與前夫哈林離婚後，因為執導處女作《我是女王》與小她十幾歲的內地男星秦昊擦出愛火，兩人在2015年結婚，翌年伊能靜以47歲高齡生下女兒小米粒。伊能靜曾透露與老公分隔兩地居住，她帶着女兒住在台北，秦昊一有假期就會去看她們母女。不過據知現時他們一家三口定居北京，相信是為了事業發展。

伊能靜2015年嫁給了內地男星秦昊。（視覺中國）

+ 2

羅志祥 周揚青

台灣男星羅志祥與內地網紅女友周揚青拍拖多年感情穩定，兩人不時在網上放閃。雖然在兩人傳出緋聞初期小豬否認戀情，但近年他們多次被影到一齊旅行，小豬亦曾表示視女友為結婚對象，周揚青與小豬媽媽也相處融洽，兩人頻頻傳出好事近。日前周揚青為小豬準備生日驚喜，慶祝對方40歲生日，小豬更首度公開兩人的正面合照，高調示愛！

7月30日是羅志祥40歲生日，Grace精心安排了一個生日驚喜Party，小豬更首度公開兩人正面合照。（IG@showlo）

+ 9 + 8 + 7

朱孝天 韓雯雯

台灣組合F4成員朱孝天與年輕3歲的內地女星韓雯雯，因為合作內地劇集《美夢成真》而相識相戀，兩人在2015年被影到十指緊扣拍拖，戀情曝光不足一年，朱孝天在2016年於女友的生日派對上求婚成功，兩日後就在女方家鄉瀋陽領證結婚，9月在峇里島舉行婚禮。

朱孝天同韓雯雯結婚時，兩位好兄弟言承旭和吳建豪都有出席婚宴。（朱孝天微博圖片）

楊子姍 吳中天

憑《致我們終將逝去的青春》、《閨蜜》、《重返20歲》等電影而知名度大開的內地女星楊子姍，與相戀多年的台灣演員兼導演吳中天在2017年拉埋天窗，婚後吳中天更為了太太到內地定居，一切重新開始。兩人郎才女貌，但對感情事就十分低調。

楊子姍與吳中天拍拖5年拉埋天窗。（楊子姍微博圖片）

+ 3 + 2

劉若英 鍾小江

台灣知性女神劉若英自出道以來，感情生活一直十分低調，而最為人津津樂道的就是她和師父陳升的感情，不過最後兩人未能開花結果。曾經被封為「黃金剩女」的劉若英，在41歲時嫁給了內地商人鍾小江，兩人雖然低調卻非常恩愛，婚後生了一個寶貝仔，她也跟隨老公定居北京。

劉若英在41歲是嫁給內地商人鍾小江。（視覺中國）

對於內地頒布這項政策，其實受影響的只是以個人名義到台灣自由行的內地人士，他們將不會獲發旅遊簽證，然而團體簽證，又或是工作簽證將不會受到影響，會繼續獲得簽發證件。而已經結婚的夫妻，可以申請依親居留，所以相信以上已婚的夫婦不會受影響，但只是拍拖的話，可能就要申請商務工作簽，或跟團才能到台灣與另一半相聚啦。