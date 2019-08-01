羅志祥40歲生日首度公開與女友合照　攬實周揚青高調放閃：愛你

台灣男星羅志祥（小豬）與內地網紅、29歲的女友周揚青（Grace）拍拖多年一直感情穩定，兩人近年越愛越高調，不止一早已經見過家長，還經常在網上隔空放閃。7月30日是小豬40歲生日，Grace特別為男友精心安排了一個生日驚喜，令小豬非常感動，更首度公開與Grace的正面合照大曬恩愛！

羅志祥與周揚青拍拖多年，一直感情穩定。（IG@gracechowwwww）

Grace早前在IG分享性感相，身為男友的小豬都大讚！（IG@gracechowwwww）

小豬昨日（31/7）在IG分享了幾張生日Party的相片，相中所見現場塞滿了粉紅色、金色和黑色的氣球，佈置得相當用心，原來這一切都是女友Grace精心準備！小豬寫道：「本來只是想跟家人簡單吃個飯來度過自己的生日，結果一回到家打開了門，卻發現了一個大驚喜……謝謝你自己偷偷策劃這一切，也謝謝媽媽為我煮的生日餐，謝謝朋友們為了要騙我瞎掰了很多善意的謊言。不管怎樣，我真的很開心，愛你@gracechowwwww 我人生第2個20歲開始了，所有的一切都要好好的，加油！」

7月30日是羅志祥40歲生日，Grace精心安排了一個生日驚喜Party，小豬更首度公開兩人正面合照。（IG@showlo）

在大合照中，小豬大方攬着女友Grace，在一眾親友的包圍下慶祝生日，這也是他首度公開與女友的正面合照！而Grace也有在Post留言：「即使有一天我都老了，你在我心中也永遠都是那個我要疼一輩子的『20歲的小朋友』～以後還會陪你過第三…第四…第五個20歲！愛你」。兩人隔空互動甜蜜滿瀉，不少網友都催促他們快點拉埋天窗！

Grace與小豬媽媽感情都好好！（IG@gracechowwwww）

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