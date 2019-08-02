安七炫車模舊愛刪親熱片後再自爆　時間重疊與鄭柔美捲三角關係？

昨天（1日）元祖偶像H.O.T出身的安七炫Kangta，與車模舊愛韓佳恩（藝名：禹宙安）的親熱影片意外流出後，兩人過去的戀情成為熱話之一。同一時間，亦有網民大爆安七炫與35歲女演員鄭柔美交往兩年，一同捲入三角關係。

昨天韓佳恩在個人IG上傳與安七炫的親熱影片，更寫上「lovestagram」等的Hashtag。雖然後來女方快速刪除影片，亦表示只是不小心上傳，可是網民卻反駁連標籤都標記好，質疑韓佳恩是否別有用心。事後安七炫所屬公司SM娛樂已迅速發聲明表示，兩人早在幾年前分手。對於男方公司的否認，韓佳恩昨晚再次更新IG向大眾道歉，更自爆「我們去年分手，最近因再次見面而互相了解中…」令這段戀情更為複雜。

安七炫與舊愛韓佳恩的親熱片意外流出。（IG/@gaeungbebe）

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同一時間，安七炫昨天也與35歲女演員鄭柔美傳出緋聞，更指二人已交往兩年。有網民貼出今年二月，二人同遊濟州島的照片，令戀情更加證據確鑿！不過對於戀愛說，SM娛樂同樣以否認應對，表示兩人只是親密的同事關係。加上韓佳恩昨晚在IG的自爆，令兩段關係的時間出現重疊，因此不少粉絲都希望安七炫能夠出面解釋事件，向大眾交代清楚三人之間的關係。

有網友貼出今年2月，安七炫與鄭柔美同遊濟州島的照片。（Naver）

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