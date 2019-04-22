BTS防彈少年團印落底褲賣被轟　但都比唔上H.O.T.最驚人週邊！

提到韓國K-Pop偶像最標誌性的週邊，必定是每團獨家設計的應援手燈。可是最近就有A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）發現，有外國設計公司把BTS防彈少年團的樣子印在女性內褲上，並在網上出售。尷尬之餘，更引起韓國粉絲的爭議，質疑有侵權的可能。

近日有粉絲發現，有人在外國的拍賣網站上，出售印有BTS防彈少年團7位成員肖像的女性內褲。由初出道的照片，到近期的團體照，有超過5款設計供客人選購。產品設計雖然古怪，可是竟然真的有粉絲購買。消息在韓國傳開後，大多數粉絲都表示反感，表示「試想像一下你的樣子，在別人那裡，會有什麼感受？」由於商品明顯沒有得到BTS防彈少年團官方的授權，從而亦引起是否涉及侵權的問題。其實海外公司把韓國偶像Logo或肖像，印在不同物品上出售的情況不罕見，小至文具大至衣服也能輕易從網上購買得到。

有外國公司把BTS防彈少年團印在女性內褲上，因而引起韓國粉絲的不滿。（網上圖片）

+ 6 + 5 + 4

雖然翻版週邊千奇百趣，但其實韓國官方都推出過不少令人摸不著頭腦的官方週邊。就如TWICE、EXO和Wanna One等都曾推出成員卡通化的週邊，可是就被粉絲嘲笑設計師完全抓不到各人的神髓，分不清「邊個打邊個」。而Gfriend官方亦曾推出過180厘米長，印有成員全身圖的等身攬枕，可是當時就遇到不少反對聲音。不過講到最騎呢，必定是元祖偶像H.O.T.曾推出的DNA頸鏈。成員文熙俊曾在一節目上講過，為了製作頸鏈，公司向每位成員收集了12條頭髮和口腔內的細胞，並放到吊墜中，讓粉絲能夠與偶像有個另類接觸。

H.O.T.曾推出DNA頸鏈，感覺嚇人卻因是限量版而一掃而空。（網上圖片）

更多韓星騎呢週邊：