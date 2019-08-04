韓媒評選「最佳泳衣造型女星」　BLACKPINK Jennie原來深藏不露

最近天氣炎熱，不少女士都已經準備好靚靚泳衣，投入陽光和海灘的懷抱。要完美駕馭一套泳衣，除了對身形有要求之外，挑選適合自己的款式都好重要，如果在設計上花點小心思，分分鐘成為全場焦點！韓國版《Elle》最近選出7位「最佳泳衣造型女星」，除了一件頭泳衣之外，想不到BLACKPINK成員Jennie就靠密實打扮入選！

BLACKPINK成員Jennie五官精緻，身材亦十分好。（IG@jennierubyjane）

Jennie

BLACKPINK成員Jennie憑着洋娃娃般精緻的臉孔、優越的身材比例和時尚品味，不論是健美風、簡約風、還是型格風，她都能完美駕馭。Jennie私下穿搭偏好短款上衣，露出小蠻腰。但日前她在IG Post出一張泳衣相，以短袖一件頭泳衣上陣的她，展現型格個性的一面，更像是衝浪服。雖然上半身打扮密實，但一樣可以大騷長腿！

Jennie呢個Look上半身密實，但一雙長腿依然好吸睛。（IG@jennierubyjane）

+ 8 + 7 + 6

Jessica鄭秀妍

韓國女團少女時代前成員Jessica鄭秀妍樣貌甜美，更擁有令人艷羨的姣好身材，是不少人心目中的女神。一向衣着保守的她，早前去峇里島度假時就難得穿上間條一件頭泳衣，Deep V剪裁盡顯好身材，一雙長腿十分吸睛！

Jessica（鄭秀妍）穿上一件頭泳衣一樣性感！（IG@jessica.syj）

+ 6 + 5 + 4

朴孝敏

韓國女團T-ara孝敏近年以個人歌手身份活動，擺脫偶像的形象，作風越來越大膽。向來身材前凸後翹的她，一直都不吝嗇美好身段，不時在IG上分享性感照，更被粉絲稱為「Nice Body」。

韓國女團T-ara孝敏被粉絲稱為「Nice Body」。（IG@hyominnn）

+ 15 + 14 + 13

奇恩世

韓國演員兼時尚KOL奇恩世皮膚水嫩，五官精緻，憑劇集《透明人間崔長洙》出道，隨後曾演出《時裝王》、《紳士的品格》等劇集。近年轉往時尚界發展，日常穿搭比較偏生活化，甜美又有氣質。

奇恩世身兼演員及時尚KOL兩個身份。（IG@kieunse）

+ 13 + 12 + 11

金娜英

因為高亢的音調、誇張的動作表情備受關注的金娜英，雖然一直予人搞笑的傻大姐形象，但私服穿搭的獨特風格也令人津津樂道。不同於她在時裝周的大膽風格，在挑選泳衣方面她就選擇了溫柔的粉紅色一件頭泳衣。

金娜英選擇粉紅色一件頭泳衣。（IG@nayoungkeem）

+ 2

金秀美

韓國著名美妝YouTuber金秀美外形高高瘦瘦，但想不到原來她已經是一位媽媽。她是Rapper GAEKO的太太，除了主持節目《Get it beauty》之外，她還創立自己美妝品牌，人氣強勁。

金秀美原來已經做咗媽媽。（IG@sumigeem）

+ 10 + 9 + 8

Risabae

Risabae同樣都是一位韓國美妝YouTuber，因為與前Wonder Girls成員宣美樣貌相似而為人熟悉。她的YouTube追蹤人數超過200萬人，是MBC出身的「特效化妝師」，擅長各式各樣的仿妝，外形亮麗的她深受粉絲喜愛！

Risabae因為與宣美樣貌相似而為人熟悉。（IG@risabae_art）