韓國美妝教主Pony大方承認兩次整容　自爆因天生缺陷備受困擾

韓國美妝教主Pony擁有一副甜美樣貌，由2008年開始以美妝Blogger起家，經常在YouTube分享化妝技巧，吸引超過520萬人追蹤，人氣強勁！Pony曾出書教化妝、走訪多個國家舉行化妝教學活動、創立自己的美妝品牌Pony Effect，更成為韓國女星CL的御用化妝師，被網民封為「整容手」。但原來化妝技術高超的她都有難言之隱，還要透過兩次整容手術才能解決！

Pony經常拍片分享化妝技巧，在IG坐擁超過650萬粉絲，YouTube更有逾520萬人追蹤。（IG@ponysmakeup）

Pony曾模仿Taylor Swift的妝容，相似度超高！（IG@ponysmakeup）

Pony教化妝的影片內容實用又容易理解，她更拿手仿效不同女星包括Taylor Swift、Scarlett Johansson、泫雅等的妝容，相似度超高的仿妝技術可以說神乎其技！但早前她就在一段影片「我的眼部整型故事」（The story of my eye surgery）中承認自己的確做了眼部整容手術，更向觀眾解釋背後的原因和過程。

Pony早前拍片分享自己做了眼部整容手術。（YouTube@PONY Syndrome截圖）

Pony在影片中透露自己在20日前做了手術。（YouTube@PONY Syndrome截圖）

Pony坦承6年前就已經有這個念頭，由於她的眼皮一單一雙，嚴重不對稱，而且單眼皮的那一邊每到晚上就會越來越下垂，甚至會令她睜不開眼睛。為了解決眼皮的問題，她之前上鏡時都是靠雙眼皮膠水或膠貼支撐，但在拍片或向下望時，雙眼皮膠水或膠貼就會非常明顯，嚴重影響了她的工作，亦令她感到壓力大，所以她決定割雙眼皮。

Pony指自己的眼皮一單一雙，看起來無神而且不對稱。（YouTube@PONY Syndrome截圖）

其實從Pony以前的影片就看得出，她一邊眼皮下垂，相當明顯。（YouTube@PONY Syndrome截圖）

每到晚上就會越來越下垂，甚至會令她睜不開眼睛。（YouTube@PONY Syndrome截圖）

在諮詢完醫生的意見後，Pony發現原來一直以來都有眼瞼下垂的問題，加上眼皮沒有脂肪，所以需要通過調整眼瞼下垂、自體脂肪移植、割雙眼皮3個手術才能解決這個問題。不過在接受第一次手術後，她對於出來的效果不太滿意，所以決定休養半年後再由另一位醫生進行第二次手術，而手術後終於成功塑造出她所追求的雙眼皮。Pony透過親身經歷同大家分享自己的心得：「有名的醫院不重要，重要的是醫生。」而她做完手術後，雙眼看起來比以前更有神漂亮，而且效果相當自然，不少網友更大讚她勇氣可嘉。

Pony坦承6年前就想做手術，諮詢完醫生意見後，發現原來自己有眼瞼下垂的問題，最後要做3個手術。（YouTube@PONY Syndrome截圖）

Pony表示醫院不是最重要，最重要的是醫生。（YouTube@PONY Syndrome截圖）

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