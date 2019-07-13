日本星二代混血樣貌如「蛇精男」　超級V煞面膠過蠟像！

日本前職業棒球手桑田真澄的兒子桑田將司，是日本知名的星二代，與子承父業的哥哥不同，桑田將司以藝名Matt在演藝圈闖蕩。Matt的父母都是純正的日本人，但他不止擁有一副混血面孔，五官更不斷進化，蠟像般的樣貌猶如「真人版Ken」，更被封為「日版蛇精男」！

桑田將司是日本前職業棒球手桑田真澄的兒子，不過兩父子完全唔似樣。（IG@mattkuwata_official2018）

Matt在2017年上節目時，已經因為樣貌受到關注。（影片截圖）

24歲的Matt身高181cm，除了是一位音樂人之外，還是一位婚紗模特兒。雖然Matt擁有純正日本血統，但一雙不合比例的大眼、高挺的鼻，還有白皙的肌膚，看起來就像混血兒，亦因此經常被質疑整容。不過他在2017年上節目時，就否認有整容，堅稱自己純天然，只是喜歡化妝和P圖。他更解釋自己是「美容中毒」，每星期花超過3000港元在植眼睫毛、染眉、做美容等，所以大家在節目中及IG上見到的樣，都是靠他「精湛」的化妝技術和平時保養。

Matt堅稱自己冇整容，只是靠化妝和P圖技巧。（IG@mattkuwata_official2018）

真係成個假人咁……（IG@mattkuwata_official2018）

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Matt曾闊別電視屏幕半年，近日全面回歸，頻頻現身綜藝節目。他在節目《ダウンタウンDX》中表示自己因為「電池沒電」，所以休養了半年「叉電」，期間做了不少美容療程，包括激光美容、去角質、植眼睫毛等。日前上節目《7.2 新しい別の窓》時，Matt與主持人香取慎吾、稻垣吾郎、草彅剛分享了自己的化妝方法，還即場示範P圖技巧。

Matt闊別半年再度現身幕前。（影片截圖）

Matt曾上節目《7.2 新しい別の窓》分享化妝和P圖技巧，影大合照連主持人香取慎吾、稻垣吾郎、草彅剛都變曬樣。（IG@mattkuwata_official2018）

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家境富裕的Matt從小衣食無憂，經常上節目分享自己的奢華生活，他曾透露在學生時期因為不懂搭地鐵，所以每天花約2萬日元（約1390元港幣）搭的士返學，後來在老師要求下，他在15歲時人生第一次搭地鐵返學。熱愛音樂的Matt，更自爆曾因衝動買下價值150萬日圓（約10.4萬港元）的色士風，奢華程度令人咋舌，「堅離地」！雖然頻頻被指整容，更有網友指他像Barbie的男友Ken，名副其實是「日版蛇精男」，但Matt都坦然接受，認為「THIS IS MY LIFE」。

Matt學生時期個樣好青澀。（網上圖片）

Matt話呢張相自己素顏。（IG@mattkuwata_official2018）

Matt身高181cm，是一位模特兒。（IG@mattkuwata_official2018）