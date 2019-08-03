【愛美麗狂想曲】黃子恆新劇冇晒影　角色被黃建東頂替？

李佳芯、陳豪和何廣沛等一眾演員最近都忙於拍攝新劇《愛美麗狂想曲》，日以繼夜的拍攝難免辛苦，但演員們不時都會苦中作樂，在IG分享拍攝花絮。但有眼利的網友就發現照片中，幾乎都沒有扮演正經的生意人角色的黃子恆，懷疑他被同劇演員及幕後杯葛。

黃子恆去年年尾被爆搭上內地女粉絲Michelle，二人兩度發生性行為後，女方自稱懷孕及要墮胎，而黃子恆卻一直玩失蹤，女方無奈下向傳媒爆料，揭發黃子恆的渣男行徑，令其形象再次跌入谷底。經過短暫「雪藏」，黃子恆今年6月「復出」拍攝新劇《愛美麗狂想曲》，在新劇中他會「洗底」扮演正經的生意人角色，並與譚凱琪有感情線。

黃子恆和譚凱琪在新劇有感情線！（圖片來源：視覺中國）

一改以往型仔造型，行斯文路線！（圖片來源：視覺中國）

但近日，就有網友發現演員們的IG Post不單見不到黃子恆的蹤影，更發現另一名演員黃建東戴上黃子恆的同款眼鏡與譚凱琪合照，疑似頂替黃子恆原定的角色，難道黃子恆最後難逃命運被飛出劇組？

黃建東四眼造型與黃子恆似足99%，難怪網友有如此推測！（受訪者提供）

點撃下圖睇劇組花絮相！

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黃建東接受《香港01》訪問時就解釋：「我同佢兩個角色嚟嘅，我冇見過黃子恆，因為冇佢同場，亦冇見過佢嘅角色造型，所以唔知道我哋有幾似。而我就係飾演一個內地豬場老闆，係譚凱琪男朋友，的確有感情線。雖然親熱戲就冇乜，但係就有戀人最痛嘅一刻，好傷感好無奈，好耐都冇試過咁感性。（但黃子恆同Zoe都有感情戲喎？）咁我就唔想劇透住，大家到時可以留意吓。（覺唔覺佢被人杯葛？）我私底下認識嘅子恆係非常之 nice非常好人，所以我絕對唔相信佢會被杯葛。如果真係有人哋被杯葛，我覺得嗰個會係我，因為我太為食可能其他演員會驚我食晒啲嘢。」

黃建東不忘講好說話！（受訪者提供）

而黃子恆近月都不斷做運動發洩體力，行山、踢足球、打網球通通有玩，相信他務求以健康正面的新形象與大家見面。

黃子恆只在鄭子誠IG出現。（IG圖片/@hugo628）