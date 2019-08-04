【流行經典50年】譚嘉儀加入做節目主持引起討論︰我會繼續努力

無綫懷舊音樂節目《流行經典50年》曾被指會在7月中結束，不過後來安排由胡楓（修哥）接捧薛家燕和黎小田，令節目得以繼續，現時除了修哥和陳敏之外，加入了兩位新主持鄭俊弘和譚嘉儀，給大家一個新感覺。

《流行經典50年》有新主持組合。（Instagram@kayeepo）

特別是新加入的主持嘉儀，網民就對她的非常關注，大讚她靚女，更指她有樣又有身材，雖然嘉儀在她第一集主持的《流行經典50年》並不算多鏡頭，除了跟鄭俊弘合唱歌曲《還有》和《結束》外，衣著也算「密實」，穿了一條斜膊設計的黑色長裙，不過依然吸引到網民關注，指她「真人正」﹑更指她非常引人遐想等等。

平時，嘉儀都會在IG大派福利圖。（Instagram@kayeepo）

《香港01》記者致電嘉儀對於網民意見的看法，她回應︰「係咩？我都冇睇到𠻹，我好開心啊。」其後被問到會否有說話想跟網民說，她指︰「同佢哋講聲多謝啦，咁我會繼續努力，唱好啲歌，同埋做好呢個主持。」其實嘉儀是出身於《超級巨聲3》，是歌唱實力派，其後曾又主持無綫音樂節目《勁歌金曲》和《Music Café》，現在更加入《流行經典50年》這個長青節目，她也謙稱可跟修哥和敏之學習。始終是唱歌出身，對於別人先留意她的外表，她就指︰「我覺得都冇乜所謂嘅，因為大家都係望咗外表先，我自己都唔介意，咁依家都係啲好嘅評價，我更加唔介意，不過留意外表都唔緊要，我希望大家最後都番意返我音樂。」另外，當記者跟嘉儀說網民還貼出她的平時的照片大讚好索，她反問︰「咩相啊？係咪好肥嗰啲？」原來除了外表，性格都幾cute啊！

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