【8.5罷工】OL兼Model孫凱怡斥示威者搞事自私：香港依家經濟繁榮

香港特區政府擬修訂逃犯條例而惹起大批市民的不滿，引發了連串的反修例行動，包括大型的遊行、示威和抗議等，並向政府提出了五大訴求，不過特首林鄭月娥至今仍未回應，令到爭取政府回應訴求的市民、多個團體以及工會於昨日（5日）參與罷工行動，藉此來向政府施壓。而昨日的罷工以及連串不合作行動引起了交通大混亂，路面道路多處出現堵塞情況，港鐵多條線的服務更一度癱瘓，導致要上班的市民受到影響。一位自稱在中環任職OL的Model孫凱怡 (Penny) 對此大表不滿。

Penny斥責示威者阻人返工。(01直播截圖)

Penny除了在中環做OL，其實她還有從事Freelance model的工作，之前也有出席過品牌的公開活動，報道曾以藝人來稱呼她。昨日Penny於荔景站接受《香港01》直播的訪問時，就斥責進行不合作運動阻塞港鐵的示威者阻住她以及一班市民返工，表示：「我覺得好過分，完全唔諗人感受，係好自私嘅行為。政府係有做得唔好嘅地方，但係我覺得 (示威者) 唔需要做到咁囉。依家咁阻住，可能要去探病或者睇醫生 (嘅人) 咁點呢？有無諗過其他人接唔接受你 (示威者) 咁做？其實只係少部分人咁做咋喎。」

Penny除了在中環做OL，還有從事Freelance model的工作。(孫凱怡fb圖片)

Penny自言並不清楚昨日會有示威者堵塞地鐵，又多次強調示威者的不合作運動好自私，她說：「我唔知可以點做，佢哋有無幫我哋諗下可以點做？」她又力撐香港政府表示：「政府依家做咗啲咩咁嚴重呢？我覺得依家經濟繁榮，嚟緊會有好大嘅問題咁邊個去負責？個個都失業咁點呢？你返屋企堵塞唔好畀你父母返工先啦，你點解要阻住其他市民？呢個行為好過分囉。」其實Penny之前亦有於她的facebook出post指責示威者破壞公物。

Penny嘅fb有她的水着相。(孫凱怡fb圖片)

點擊下圖逐格睇Penny於直播訪問中嘅片段，以及佢喺fb嘅靚相：