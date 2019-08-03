【8.5罷工】《開心速遞》當日拍足12粒鐘　 李佳芯高海寧都要開工

香港特區政府月前擬修訂逃犯條例而惹起大批市民的不滿，引發了連串的反修例行動，包括大型的遊行、示威和抗議等，並向政府提出了五大訴求，不過特首林鄭月娥至今仍未回應，令到爭取政府回應訴求的市民、多個團體以及工會等將於周一（5日）參與罷工行動，藉此來向政府施壓，就連無綫的一些員工表示會參與今次的大罷工。

無綫員工曬證匿名響應大罷工。(連登討論區圖片)

據悉，星期一TVB仍有三套劇集進行拍攝工作，包括早上拍的《愛‧回家之開心速遞》，廠景和外景均有，由李佳芯擔任女一主演的《愛美麗狂想曲》同樣是有廠景和外景，另外由高海寧擔任女主角的《網絡騙案》就拍攝廠景，而到今日為止，這幾套劇的一眾藝員都收到通告於8月5日當日要開工。《香港01》聯絡了有份主演《開心速遞》的呂慧儀、單立文以及周嘉洛，詢問他們下星期一是否開工。呂慧儀表示：「劇組通告要問返統籌同事，我未收到更新通告唔清楚。」單立文就稱：「我未check通告，所以未知自己嗰日要唔要開工。」周嘉洛就說：「我當日暫時無通告啊。」有指藝員其實可以選擇「冧廠」，即是申請病假而唔返，不過絕大部份演員都是專業的，相信也不會這樣做。

高海寧同李佳芯8月5日都要開工。(IG圖片)

昨晚在連登討論區，有網民post了一封TVB員工致香港人的信，內容大意是講他們是來自TVB多個部門的員工，他們由6月的反修例抗爭至今一直與一眾港人並肩作戰。對於有警察濫用暴力、並追打記者和救護員，市民於元朗西鐵站被白衣人無差別攻擊，以及TVB新聞報道偏頗等，都令他們感到痛心疾首。他們直言：「今日香港人已退無可退，所以他們將全力支持8月5日全港罷工罷市罷課，逼使政府答應五大訴求，缺一不可。」文中更講到：「如果林鄭政權執迷不悔，他們將與其他香港人齊上齊落，於不同崗位抗爭到底。」該討論區內還Post了大量TVB員工的匿名證件相與打氣字條，支持8月5日的大罷工行動。

多名員工曬證表達訴求。(連登討論區圖片)

同時，亦有網民開了一個名為「CCTVB出通告將嚴肅追究不合作運動」的Post，並貼了一張疑似是TVB發給Broadcast Operation Department（BO）員工的通告，講到明因為近日將有不合作運動發生，若同事在沒合理原因之下依時上班，公司一律當曠工論及定必嚴肅追究，該通告的發出日期是8月2日。有消息指部門主管甚至會考慮解僱參與罷工的員工。

疑似是TVB內部通告。(連登討論區圖片)

點擊下圖睇TVB員工致香港市民嘅信全文內容，以及逐格睇TVB員工匿名曬證嘅打氣字條：

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仲有李佳芯、高海寧、呂慧儀、單立文同周嘉洛嘅靚相：