Camila Cabello豐腴身材被網友嘲諷　本人IG回應：有脂肪很正常！

22歲美國歌手Camila Cabello同20歲的加拿大歌手Shawn Mendes在6月底合作歌曲《Señorita》之後，兩人不時被影到拖手等親密舉動的照片，戀情呼之欲出。雖然當事人未有回應，但日前他們又前往邁阿密海灘度假，更在水中激吻，相當sweet。

兩人的親密行為，令網友們議論紛紛，同時Cabello的身材也引起熱議。她身穿白色泳衣，豐腴身材一露無遺，腿、臀的脂肪團更受到不少網友嘲諷。對此，Cabello在IG回應，過往看到自己一些不完美的照片時，也曾經感到非常沒有安全感，會驚歎：「噢！我的橙皮組織！噢！我沒有收腹」，但之後便接受自己的身材：「雖然有那些不好看的照片，以及那些不好的角度，但我的身材不是石頭造的，也不全是肌肉。」

Camila Cabello的身材被網友吐槽。（VCG）

此外，Cabello還抨擊時下社交媒體中的「病態現象」：「我將這些話寫給在社交媒體下成長的女孩們，她們一直在編輯圖片，認為那是真實的，每個人的眼睛都習慣於看經過處理的身材以及磨過的皮膚，將這些當作正常現象。這些都是假的，假象在成為新的現實。」她在文末呼籲女生們要正視、面對自己的真實身材：「女孩們，有橙皮組織、有脂肪很正常，這既美麗，又自然。如今面對吐槽我的人，我不會再買帳，絕對不會，希望你們也不要這樣。」