前TVB藝人楊斯雅又爆料　大談港姐黑幕：無綫內定三甲人選

曾參選2012年香港小姐的無綫前藝人楊斯雅（Cindy）繼之前踢爆有男星無差別向女藝人約炮後，昨晚（6/8）又公開新片大爆娛樂圈秘聞，直指香港小姐競選有黑幕！

楊斯雅曾參選「2012香港小姐競選」，惟最後未能躋身決賽。（VCG）

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港姐三甲早已內定？

在「楊斯雅 – 爆港姐黑幕？」一片裏面，Cindy便指自己認為無綫（TVB）舉行每屆港姐都會有自己的「心目中三甲人選」，但參選佳麗往往不知自己被內定，她更以自己參選一屆為例：「我同（冠軍）張名雅喺模特兒公司識。淘汰賽前夕，我同佢一齊坐旅遊巴，仲估緊邊一個會被淘汰，佢都擔心自己會唔會被淘汰。除非佢嘅演技去到視后級，如果唔係我都唔相信知道拎冠軍，更何況佢都唔需要做戲畀我睇。」她又指該屆季軍朱千雪參選時非常純樸，連化妝都不會，所以不會估到自己最後有份戴后冠：「如果我知道自己會入三甲，我會學咗化妝先。」

楊斯雅在片段開始部份「戴定頭盔」，指片中內容不代表事實之全部，亦純粹她的所見所聞和個人見解。（YouTube/@Cindy楊斯雅）

有背景並非大晒 最重要有觀眾緣

Cindy亦在片中指出候選佳麗家境富裕、有背景支持，不等於會最後會成為三甲：「湯洛雯叔叔（湯鎮業）都係演員，最後都唔見佢贏到。」但如果背景是TVB本身則另作別論：「不過，方丈（暗指TVB）眼光係點都唔一定代表你星途係點，始終都係要睇觀眾緣。」尾聲部份，Cindy又指自己聽聞過TVB有考慮腰斬港姐：「所以想選的話就心動不如行動。」

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