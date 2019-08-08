8月壽星李若彤出道29年　真實年齡仍成迷？

有「最美小龍女」之稱的李若彤日前就微博曬出多張自己與媽媽和外甥女慶生照，更留言：「和現在生命中最重要的人一齊預祝生日, 今年的第一個生日蛋糕, 也是這十年來首次放寬心迎接生日。」其實入行至今，李若彤一直有意隱瞞真實年齡，即使有記者曾直接向她求證，但她就以：「時辰八字問題，我係唔會講！」來迴避問題。但所有的事情總是天網恢恢疏而不漏，就讓我們一同分折她究竟幾歲吧！

願望成真！（微博圖片）

姑姑生日！（微博圖片）

在維基百科顯示，李若彤出生於1973年8月16日，在本月即將迎來46歲生日。但據知，李若彤在1986年，以19歲之齡考入國泰航空公司任職空中服務員，事隔至今33年，今年應該是52歲，兩者足足相差7年之多！有指當時李若彤在國泰一直任職至1993年，更一度晉升為頭等機艙事務長，如果不是病重而公司不讓她休息，她不會遞上辭職信。

點撃下圖睇keep有幾好！

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在國泰離職後，她就與杜琪峯簽下經理人合約，拍攝了多部電影。直至她在1995年接拍港版《神雕俠侶》飾演女主角而爆紅，完美古典形象至今仍被網友封為「最美小龍女」。正值事業巔峰的她，在無預警下突然宣布在2004暫退演藝圈，事隔多年她曾揭露當時引退的真相，她表示自己是個無法一心二用的人，工作和戀愛不能同時並行，而當時交往10年的男友卻突然要求分手，她為了挽救瀕臨破碎的愛情，毅然淡出螢光幕。

李媽媽都keep得好好！（微博照片）

而該名男友就是圈外商人郭應泉，二人自1998年相戀，多年感情一直穩定，直到2008年郭應泉要求分手，十年戀情結束。分手後，李若彤一直孤家寡人，尚未覓得第二春。雖然愛情失意，但近年積極在內地發展的李若彤的事業就相當得意！