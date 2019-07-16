李若彤陳浩民內地出席見面會　凍齡樣貌崩壞掀熱議！

有「最美小龍女」之稱的李若彤，近年積極在內地發展，最近她在內地古裝劇《陳情令》中再度以古裝造型登場，飾演英氣洋溢的女大當家，舉手投足都仙氣滿滿，一出場就掀起熱議！李若彤多年來都Keep住凍齡靚樣，深受粉絲喜愛，日前她與《天龍八部》的拍檔陳浩民齊齊到內地橫店舉行見面會，不過就有網民直指兩人大變樣，「面目全非」！

李若彤最近在《陳情令》中再次以古裝造型登場，依然仙氣十足！（李若彤微博圖片）

李若彤與陳浩民在《天龍八部》中分別飾演王語嫣同段譽，成為經典。（陳浩民Benny微博圖片）

陳浩民與李若彤在1997年的劇集《天龍八部》中，分別飾演段譽與王語嫣，兩人一個英氣十足，一個仙氣滿滿，在劇迷心目中留下深刻印象，更成為經典。今年是《天龍八部》開播22周年，陳浩民同李若彤現身橫店影視城，吸引大批粉絲到場支持。以黑色上衣襯花裙的李若彤，與西裝骨骨的陳浩民一出場就成為焦點，兩人多年來身形未有太大變化，不過樣貌就變了很多！

兩人日前現身橫店出席見面會，吸引大批粉絲到場支持。（橫店影視城圖片）

雖然李若彤過往頻頻被讚「凍齡女神」，無論是身形還是樣貌都Keep得相當好，但由現場的相中所見，她與陳浩民的樣貌都不太自然。李若彤額頭飽滿，兩邊臉頰也充滿彈性，滿滿的膠原蛋白，完全看不出已經年過50歲。而身穿格仔西裝，留着「二撇雞」的陳浩民，一雙濃眉也十分搶鏡，尤其是飽滿的蘋果肌非常吸睛，兩人臉上看不到一條皺紋，笑起來也表情僵硬，不少網友都感嘆昔日的「神仙CP」凍齡不再，完全認不出，紛紛留言「整瞎了」、「變化真的太大了，真的認不出」、「整什麼容啊」。

兩人身形都沒有太大變化，但樣貌就好唔自然！（橫店影視城圖片）

有網民話陳浩民「二撇雞」Look同Mario好似樣。（網上圖片）

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其實陳浩民之前曾公開承認與太太蔣麗莎接受美容療程，打肉毒桿菌針豐額減紋。此外，由於活動中突然暴雨，台下粉絲冒雨都無離開，令陳浩民感動到「跪謝」粉絲！

陳浩民曾公開承認有打肉毒桿菌針。

陳浩民更即場跪謝粉絲，冒雨出席見面會。（橫店影視城圖片）

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