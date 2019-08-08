【港姐2019】黃嘉雯泳裝look最搶鏡　原來靠增肥：日食12羹蛋白粉

《2019香港小姐競選》將於9月將軍澳電視城舉行，今日（8/8）大會就安排了15位佳麗於澳門一間酒店的泳池，以比堅尼泳裝會見傳媒。當中身段最好、樣子最甜美可愛的，當然就是比賽大熱黃嘉雯（Carmaney）。

初次以泳裝會見傳媒，黃嘉雯接受《香港01》訪問時亦表示十分緊張：「參選時都係平常心，就到決賽就會越嚟越緊張。」準備了甚麼「絕招」應戰？她回答說：「絕招？絕招就係做好每一Part，自己都有Keep住做運動，注意飲食，同埋睇多啲歷屆師姐嘅問答環節，自己喺屋企都會練習下。」

黃嘉雯（Carmaney）今日以泳裝上陣，坦言有些少緊張。（葉志明攝）

雖然是大熱門，身形又「Fit到漏」，但原來她對自己身材仍然有不滿意，她稱：「其實營養師都話我偏瘦要食多啲嘢，都有叫我食奶粉補充。不過我腸胃唔係咁好，所以Keep住都係瘦底。」（怎樣增肥？）食蛋白粉，但係又要戒肥膩嘢。營養師有講一日要飲兩杯，一杯大約6匙羹。其實一個月就食完㗎啦，要買第二罐，哈哈。」

黃嘉雯（Carmaney）透露自己的「絕招」就是溫書，回顧歷屆的港姐問答環節。（葉志明攝）

她也透露，除靠食蛋白粉增肥外，還用了其他方法：「我仲有飲中藥，有時媽咪又煲下靚湯。」會否擔心身材比其他佳麗比下去？她坦言：「有嘅，大家身材都好好，但係應該有自信啲，唔應該成日諗自己嘅缺點。」