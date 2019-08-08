【港姐2019】港姐泳裝亮相一文睇晒　大熱蔡嘉欣大腿紋身離奇消失

即時娛樂
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《2019香港小姐競選》今日（8日）安排15名候選佳麗到澳門一間酒店首次以泳裝照亮相。今年佳麗都以熱帶葉紋比堅尼兼慵懶「微濕髮」造型上陣，展現美好身段。當中大熱黃嘉雯（Carmaney）黃金比例的身材和甜美樣子就最搶鏡！

15位佳麗以比堅尼登場！（葉志明攝）

身材最突出的Carmaney曾被質疑隆胸！（葉志明攝）

但她就強調自己絕對100％純天然！（葉志明攝）

至於另一大熱蔡嘉欣（Kayan）就曾被揭大腿外側有紋身，而她亦多次迴避問題，不過今日紋身離奇消失，果然厲害！而她的身材亦唔輸蝕，十分吸睛。

蔡嘉欣紋身離奇消失！（葉志明攝）

蔡嘉欣一直迴避紋身問題！（IG@kayan.c）

紋身本身相當明顯！（IG@kayan.c）

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而當中亦有幾位身形豐滿的佳麗，包括廖倬竩（Ivy）、謝采芝（Fefe）和姚羽嘉（Nicole），令大家留下深刻印象！

姚羽嘉（Nicole）憑着「章子怡師妹」之名被視為大熱！（葉志明攝）

點撃下圖睇各佳麗完美身型！

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點撃下圖睇更多合照，有冇心水佳麗？

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