羅莽秘戀內地女子8年　激讚女友專一︰見到第二啲男人都唔睇一眼

現年65的武打藝人羅莽近日傳出好消息，有報道指羅師傅迎來第二春。《香港01》記者向他致電查詢，他對戀情直認不諱，他又指其實他在內地拍戲時，都會帶女友Vivian去探班，很多人知道，並沒有刻意低調。羅師傅更大談女友Vivian，言談間更流露著幸福之情，大讚女友非常專一，簡直近乎滿分。

羅師傅和女友相識已有8年時間。（受訪者提供圖片）

羅師傅其實自1989年經歷喪妻後，一直都是單身，直到遇上Vivian，羅師傅跟《香港01》記者透露女友來自四川，他當年買樓時認識到Vivian，她是樓盤的代表帶羅師傅去睇樓。他坦言︰「相識都是偶然！」，從2011年相識到交往已有八年時間。而女方之前在投資公司工作，現在因為市道不太好，基本上也沒有工作，二人年紀相差二十年，但並沒有影響相處，羅師傅說︰「相處感情好穩定，（可能會有結婚打算？）都有㗎，有㗎。我覺得就係形式上啫，大家雙方家長都見過，而家呢個年代，父母都唔需要點理㗎啦，係兩個人決定嘅事情啫。」

武功了得的羅師傅有沒有教女友幾招功夫傍身？不過他就說沒有，「我啲功夫唔適合女仔，硬橋硬馬，佢本身鍾意跳舞同瑜伽。」（受訪者提供圖片）

羅師傅又指當初認識彼此後都是順其自然雙方情願地在一起，沒有誰追誰的事情。他一向給人的感覺都是一名硬漢子，但其實也有鐵漢柔情的一面，講起女朋友，也甜絲絲的，「最緊要佢聽師傅講啦，我有教佢點樣去相處啊，佢聽我講，我已經OK㗎啦。」而且也會送禮物給Vivian，非常細心，「送嘢呢個就一定有㗎！比如我哋大家去買衣服，佢講畀我聽啱唔啱我身材啊，同埋我哋好鍾意睇荷里活電影，呢個係我哋最大嘅娛樂，一齊買碟去欣賞。」羅師傅話交給Vivian幫他挑選衣服，果然好有默契，羅師傅言談間又叫女友做太太，他解釋不是已結婚，他說︰「只係形容嗰個親密關係可以叫佢做太太㗎喇。」

工作方面，羅師傅將會演出舞台劇《夜谷賓館》，在劇中飾演一個劊子手。（受訪者提供圖片）

講起女友，羅師傅自言她在他心目中好高分，他說︰「我鍾意佢好慳儉啦，佢又唔飲酒又唔賭錢，又唔食煙，買野又好慳，知道邊樣嘢可以便宜多少少，呢樣美德我就覺得佢好好喇。」而且她廚藝出眾，成功收服羅師傅的胃！他繼續讚女友︰「又聽我講啦，見到第二啲男人都唔洗睇一眼，咁就已經夠㗎啦。」其實不止Vivian聽羅師傅講，羅師傅買工作上的衣服和揣摩角色上都會問女友意見。現時，Vivian有時會來港跟他同住。找到合適的人，的確是一件開心事，祝福他們。

點擊下圖觀看更多圖片︰