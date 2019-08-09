台灣大胃王貝拉擁21吋小蠻腰　即場食2公斤丼飯面不改容

講到大胃王，許多人第一時間想到的都是小林尊、木下佑香等日本大胃王，不少人亦很喜歡看大胃王開設的YouTube頻道，最近有一位台灣大胃王貝拉獲邀上綜藝節目《國光幫幫忙之大哥是對的》，當場吃完2公斤丼飯，令全場驚訝！不過最令人羡慕的是，她食極唔肥，更擁有21吋小蠻腰！

貝拉是台灣一位大胃王，經常在YouTube分享自己享用美食的影片。（IG@bellabebe0606）

貝拉獲邀上節目時，透露自己擁有21吋腰圍，令全場驚訝。（《國光幫幫忙之大哥是對的》影片截圖）

貝拉以「Bella吃貨日記」為名，在YouTube開設頻道，分享自己到處覓食的影片。穿上小背心和短裙的她上節目時，獲主持人大讚身材超好，最令人驚嘆的是擁有21吋小蠻腰。貝拉透露她並不是從小就食得，直至國中被帶去吃「吃到飽」，因為經常被爸爸說「吃太少，我以後不帶妳來，妳賠錢貨」，所以她立志要吃多點，甚至超越哥哥的食量，令爸爸認同。

貝拉被爸爸嫌棄食太少蝕本，所以她立志要吃多點。（《國光幫幫忙之大哥是對的》影片截圖）

貝拉輕輕鬆鬆食完一大碗丼飯，犀利！（《國光幫幫忙之大哥是對的》影片截圖）

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擁有超大食量的貝拉，透露自己一個月伙食費高達3萬台幣（約7500港元），難怪現場嘉賓笑言：「妳比養車還難耶」。貝拉也分享自己的和尚減肥法，以過午不食、一天一餐的方式，在享用美食的同時，亦可以保持Fit爆身材。貝拉更在即場將一碗兩公斤的丼飯輕鬆吃完，果然犀利！

貝拉身形咁Fit，諗唔到佢原來咁大食！（IG@bellabebe0606）

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