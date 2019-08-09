【多圖】傅穎體重創新高化身「胖穎」　網民︰還是依然漂亮

34歲的傅穎（Theresa）於5年前到內地發展後，長居北京，不過從她的IG照片可見，她也偶有回港，又會和粉絲在社交平台互動，所以大家依然可以了解到她的近況。日前她貼出幾張靚相，話自己這個夏天肥了，化身「胖穎」！

Theresa笑自己變成「胖穎」。（Instagram@theresafu.w）

早前，Theresa到了歐洲旅行，先後去了英國、比利時、布拉格和瑞士，行程緊湊，同時又密密發放靚相。今日（9日），Theresa又在IG貼了一輯今年夏天在北京影的照片，留言寫上︰「香港的立秋尤其明顯，雖然還沒到秋風送爽的時候，但昨晚已經不需要開空調睡覺了。今年夏天，被叫胖穎，迎來體重的高。今年秋天，依然覺得，健康無價。快樂無價想繼續做個快樂又健康的微胖女子。」又標籤了「攝於今夏」﹑「走」﹑「吃去」和「工作需要力氣啊」等，Theresa笑言自己肥了不少，體重更創新高，照片所見她雖然在黑色低胸小背心外著上了運動外套，但也大騷香肩，身材更非常養眼。所以驟眼看不覺得她有肥了，依然是臉尖尖的，難怪網民都留言話「胖在前面嗎？」﹑「你哪裏胖了啊？看不到呢，還是依然漂亮」。

Theresa日前又貼出自己跟朋友食飯的照片，果然出自好姊妹手筆的相特別美。（Instagram@theresafu.w）

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Theresa在2002以組合Cookies成員出道，她的精緻的五官一直被質疑曾多次整容，她曾多次澄清力證只是化妝技術，對於外界的傳聞，她曾向傳媒大方表示︰「唔會嬲，因為已經覺得沒有所謂！」

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