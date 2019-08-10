朱千雪浪漫玻璃教堂結婚最平5萬幾　留意峇里天氣反而更重要

朱千雪與青梅竹馬的老公Justin於充滿度假風情的峇里舉行浪漫婚禮，峇里是非常熱門的明星婚禮地點，曾被CNN選為全球10大最佳結婚地點。千雪選擇了「The Majestic Chapel（瑪杰斯蒂教堂）」，在浪漫的玻璃教堂中訂立婚盟。

千雪BB與老公仔Justin在峇里「The Majestic Chapel」舉行浪漫婚禮。

「The Majestic Chapel」位於峇里努沙杜瓦南區，由麗思卡爾頓酒店集團打造。教堂聖壇面海，白色牆體，三層結構的拱門，如果妳想好似同朱千雪一樣在這裏行禮，其實價錢亦不是天價，最平大約美金6988 (港幣折約：54,798)就可以成事，跟據官網所講，有６個結婚套餐給客人選擇，以最平Majestic Wedding 1為例，除了會在坐到８０位客人的教堂行禮，之後會包兩晚套房，更會包花仔花女，同埋結婚蛋糕。

教堂三面落地大玻璃，迎向無敵海景，在這裡舉行婚禮非常難忘浪漫。（IG圖片／ritzcarltonbali ）

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雖然峇里是明星的首選結婚勝地，但價錢相宜貼地，費用由3萬元至13萬元不等，但要留意天氣，因為４至１０月是結婚旺季，但４月同１０月是雨季，下雨較多，反而７月至９月就少下雨。

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