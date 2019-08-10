朱千雪與老公Justin在親友見證下於峇里完婚　閨密岑杏賢接到花球

朱千雪 (Tracy) 在今月初與男友Justin於峇里舉行浪漫婚禮，當日中午，Tracy爸爸挽著Tracy的手，於玻璃教堂內把她交給Justin ， 一對新人在80位親友見證下宣讀誓言以及交换戒指，正式結為夫妻，場面溫馨。Tracy其後在教堂外進行拋花球儀式，花球由好姊妹岑杏賢 (Jennifer) 接到。

千雪BB好靚呀！

一對新人於晚上舉行了婚宴，並在台上有簡短的致辭，他們感謝各位親友由美國、加拿大、新加坡和香港到來。亦感謝雙方父母，特別是Tracy媽媽與Justin媽媽，因為兩位媽媽選擇在同一個醫院生BB，而且一直保持聯絡，亦每年幫他們幾位同產房出世的小朋友舉行生日會，所以幾位小朋友才會成為兒時玩伴，一起長大，直至今天也是對方的好朋友。而Justin媽媽亦特別為這次婚禮調校了一個名為「新抱茶」的茶葉，送給在場親友。

婚後Tracy與Justin需要先完成手頭上的工作和學業，才會再作之後的安排。Justin會先回新加坡，而Tracy亦會專心於最後一年法律系的課程和相關實習。

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