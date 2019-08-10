梁朝偉Facebook深夜貼後生相　招牌憂鬱眼神電力超強！

作為圈中公認的男神，梁朝偉絕對是數一數二的型男。入行37年的他，一直都作風低調，眉宇間神秘又憂鬱的氣質，更令他大受歡迎。雖然平時偉仔給人的感覺沉默寡言，但其實他在Facebook都相當活躍！偉仔今日（10日）凌晨在Facebook Post了兩張黑白照，相中的他十分青澀，掀起網民熱烈討論！

梁朝偉平時沉默寡言，但沒想到在Facebook活躍的他好風趣！（Facebook@梁朝偉Tony Leung Chiu Wai）

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偉仔深夜在Facebook發文：「因為事情太多，七夕無法第一時間發文，這張就給單身的妳們當護身符，至於男的...」相中的他看起來只有20幾歲，穿上白色T恤和牛仔褲，簡單清爽的打扮，再加上標誌性的憂鬱眼神迷倒萬千少女！一班粉絲紛紛留言大讚「從小到大的標準情人耶」、「演戲優秀無比，眼神迷人有光采」、「年輕超帥，但我覺得現在的你更有韻味」。

相中的偉仔好後生，眼神依然電死人！（Facebook@梁朝偉Tony Leung Chiu Wai）

劉嘉玲鏡頭下的偉仔，眼神特別溫柔！（IG@carinalau1208）

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