劉嘉玲等眾星拍攝「走塑」宣傳片　梁朝偉分享片段呼籲網民響應

現時塑膠污染問題嚴重，無數海洋生物的生命備受塑膠製品威脅，生態備受破壞。梁朝偉昨日（14日）在社交網站分享一段由劉嘉玲、鄭秀文、郭富城及林嘉欣等多達60位男女星於日前拍攝本月30日的「無膠日」宣傳片，宣揚「走塑」人人有責的訊息。

梁朝偉用行動支持劉嘉玲有份拍攝的環保短片。（「無膠日」宣傳片截圖）

宣傳片主要由12位份量級男女星演出，包括鄭秀文、楊千嬅、郭富城、梁詠琪、劉嘉玲、袁詠儀、張智霖、葉德嫻、甄子丹、林嘉欣、吳君如以及任賢齊。他們分別拿着日常生活經常用到的12種塑膠製品，如膠袋、樽蓋、泡泡紙、塑膠盒、塑膠餐具、以及塑膠飲管，各自演繹出絕望、哀傷、悲痛、無奈的神髓帶出因人類的自私而受傷的生態。人類每一日都接觸到各類塑膠製品，如要響應環保，必須由「走塑」做起。

群星為「無膠日」拍攝宣傳片。（「無膠日」宣傳片截圖）

鄭秀文拿着泡泡紙。（「無膠日」宣傳片截圖）

人類每一日都接觸到各類塑膠製品，如要響應環保，必須由「走塑」做起。偉仔亦寫道：「為了下一代，為了各種生物，為了地球，從你我做起，沒有藉口，只有實做。」關心環保的他分享短片獲網民力讚，他事後亦留言表示，短片的分享數這麼多，應該是各位網民都感同身受。

林嘉欣拿着水果網流淚。（「無膠日」宣傳片截圖）

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