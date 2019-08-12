日本網紅涉谷由里最愛做Gym　示威期間來港度假：我最喜歡的地方

涉谷由里操得好Fit。（IG@shibuya_yuri）
日本網紅涉谷由里（Shibuya Yuri）在網路上坐擁超過100萬IG粉絲，除了日本外，有某部份的Follwers更是來香港或外地，原因就是她經常到世界外地旅遊。近期正值是香港反《逃犯修例》的示威期，不過她就似乎毫不介意，照樣到港旅遊，連日來更分享不少在港生活的照片。在8月3日的帖文中，她也用中文寫道：「終於來了！我最喜歡的地方⋯你猜。」並標記了香港。
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何かに夢中になるとそれしか見えなくなるし、超自由人だし、社会不適合者と言われてきたけど、皆がそれでも応援してくれたおかげでここまで来れたよ。いつも本当に感謝してるの…ありがとう🥺💞 Ppl say I cannot live a normal life bc I tend to be too absorbed in something, and I’m def a free spirit. But I could be here bc you guys have supported me all the time. I really appreciate it. Thank you 🥺💞 人們常說我不適合在社會生存的因為我只專心於自己喜歡的、也太喜歡自由的。但在你們的支持下我可以來到這裡了。非常非常感謝🥺💞 #ダイエット #背中 #背面 #ダンベル #backday #curvy #美乳 #美胸 #gym #健身房 #ジム #motivation #fitness #workout #gymwear #japanese #japanesegirl #model #diet #健身 #運動 #減肥 #tokyo #筋トレ #减肥 #筋トレ女子 #ボディメイク#巨乳 #japanesemodel #dumbell #ダンベル