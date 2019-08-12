日本網紅涉谷由里最愛做Gym　示威期間來港度假：我最喜歡的地方

涉谷由里操得好Fit。（IG@shibuya_yuri）

日本網紅涉谷由里（Shibuya Yuri）在網路上坐擁超過100萬IG粉絲，除了日本外，有某部份的Follwers更是來香港或外地，原因就是她經常到世界外地旅遊。近期正值是香港反《逃犯修例》的示威期，不過她就似乎毫不介意，照樣到港旅遊，連日來更分享不少在港生活的照片。在8月3日的帖文中，她也用中文寫道：「終於來了！我最喜歡的地方⋯你猜。」並標記了香港。