【3日2夜】芬蘭嘆「冰火二重天」　朱智賢、鄺潔楹大嗌又凍又熱

芬蘭浴是芬蘭人的必需品。（電視截圖）

周六晚（8/10）播出的《3日2夜》由「大小朱」朱智賢（Ashley）、鄺潔楹（Judy）主持。節目介紹了兩人入住芬蘭的赫爾辛基的監獄酒店，了解監獄酒店背後的歷史故事。兩人來到一間牆壁上畫滿塗鴉的房間時，當地導遊就表示：「這房間是可以訂來與情人共晉浪漫晚餐的，不過進來之前手機會被沒收。」而鄺潔楹則搞笑的問導遊：「會唔會有侍應走入嚟打佢哋PatPat？」導遊回答：「我們沒有這個服務。」以上有趣的看點外，當然也有網友最期待畫面...

睇嚟鄺潔楹（Judy）對呢個體驗好興趣。（電視截圖）

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要數芬蘭最出名的，除了極高標準的生活品質外，最多香港人認識的就肯定是芬蘭浴。此行兩位主持介紹了不少關於正宗芬蘭浴的特色，朱智賢：「呢度有人口有500幾萬，有300幾戶都有芬蘭浴，重要程度就好似香港人用嘅廁所咁，係必需品。」鄺潔楹：「咁方便？唔怪得之我上網睇，話啲人會嚟家庭聯誼，有啲人仲會嚟傾生意。不過呢，佢哋要睇得起你先會肉帛相見。」並對著朱智賢說：「即係我都好睇得起你啦，家姐。」

朱智賢、鄺潔楹這對主持組合非常無敵。（電視截圖）

焗完桑拿，原來還要浸一下零度以下，冰冷的海水才算正宗。朱智賢、鄺潔楹兩位主持還一手拿著Go Pro，一邊大嗌直奔大海。在Judy大嗌：「好凍吖！」的同時Ashley就反而嗌：「好熱吖！」途中Judy更大叫：「冰火二重天！」頓時耳邊充滿著尖叫聲，而奔向大海的途中，朱智賢更「失足」直接跣下海。事後她說：「我唔制吖，點解我做咩都咁劣拙。」畫面十分之繽紛。鄺潔楹（Judy）接受《香港01》訪問時說：「真係凍到唔想影相吖，但係好正好好玩！」

精彩畫面：

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