陳法拉婚後迅速投入工作　卻鬧出大笑話被老公投訴：你忘記我了！

陳法拉早前回港拍攝美妝品牌廣告，拍攝以家居護膚為主題，相當適合剛展開新婚生活的法拉。工作停不下來的她，經常要與老公Emmanuel Straschnov 分隔兩地生活，所以在這次廣告中法拉甜蜜地透露與丈夫的相處之道，也借著今次向大家分享獨門的護膚心得。

法拉分享護膚秘訣。

法拉與老公渡過了一段短時間的夫妻生活，她很快便重投工作的懷抱，雖然法拉丈夫見面的時間變得很少，但法拉表示不大問題：「由初相識到依家，我同佢日日都會Whatsapp 或者視像通話。有時兩人相處給予大家空間都係件好事 ，可以去做翻自己鐘意嘅事，然後大家可以有多啲嘢分享。」不過連續數天的密集拍攝令法拉相當勞累，因此鬧出一個既搞笑又甜蜜的笑話，她笑言：「有晚放工真係好攰，瞓落張牀都未打完個信息就瞓著咗，結果老公就係咁用中文傳訊息俾我『你喺唔喺到? 』『點解冇人睬我嘅?』 『你忘記我了！』。」看到老公如此緊張自己難怪法拉感到又搞笑又窩心，仲藉此舒緩了不少工作壓力。

法拉工作太勞累，搞到唔記得覆老公msg，嚇親佢。

在結婚過後，法拉更需要以最美姿態示人，她更負起照顧丈夫保養皮膚方面，法拉直言：「其實老公都鍾意用護膚品架，所以佢皮膚都幾好，仲有時會偷我嗰啲用添！」但論扮靚方面，始終男人都沒有女人細心，所以法拉都時不時與老公分享自己的護膚心得：「我有時會俾佢試用啲護膚品，佢都會好Enjoy 話如正，所以我會同佢分享一下自己嘅心得。」

專心工作中嘅法拉嘅法拉好吸引。

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