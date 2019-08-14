【十二傳說】盂蘭勝會禁忌多多　第一行真係留畀鬼坐？

相傳農曆七月是鬼門關大開，所以農曆七月被稱為盂蘭節。每年這個日子在香港很多地方也會舉辦多個盂蘭勝會，一連三日的盂蘭勝會是遊魂野鬼的「嘉年華會」？至於盂蘭節為何這段時間被稱為鬼節，因為當中涉及燒香祈福，拜神祭鬼，以往在不同年代被主政者視為迷信陋習。

農曆七月盂蘭節，這一個月被稱「鬼節」，相傳在七月十四日鬼門關正式打開，不少人會根據傳統習俗舉行盂蘭勝會活動，活動中除了酬謝神靈之外，也會招呼在這段時間陰間到陽間的鬼魂。其實鬼門關大開並不是代表所有鬼魂也可以出關來到陽間，而是必須要一張「通行證」，並得到鬼差的審核，獲同意才能到陽間。當然這個是流傳下來的傳說，所以並不能證實。

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盂蘭勝會會舉行一連三日的活動，招呼各界朋友。（葉兆康攝）

盂蘭勝會會請法師嚟念經超渡鬼魂！

盂蘭勝會需要過百萬搭建



潮州人非常注重這個傳統習俗，香港多個地區會舉行盂蘭勝會慶祝，可說是遍地開花。觀塘的盂蘭勝會是香港三大勝會之一，只說是神功戲籌備的部份，主辦人陳先生說也用了過百萬的費用，還有能讓民眾還神的攤位，精心佈置酬謝神靈的場地，已經是７位數字起跳，不過陳先生表示花再多金錢也值得：「其實每年呢個節日大家都會出嚟見一面，老一輩嘅人更加會從外國飛返來一齊慶祝呢個嘉年華，見到好多老朋友相當開心。」

唔少市民都會嚟拜祭神靈。（葉兆康攝）

盂蘭勝會設有多個唔同攤位，每個都有唔同意思！

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盂蘭禁忌知幾多？

其實「鬼節」禁忌種多，坊間流傳不少「鬼節」不能做的事，例如不能在這時候拍別人的肩膊，不能邊走邊吃食物，不能拾起地上的金錢相信大家聽過不少。至於盂蘭勝會的禁忌大家又聽過多少？廣為人知的是在做神功戲時候第一行的位置經常會空置出來，沒有人敢坐下來，然後一個傳一個被誤會成「專為鬼魂而設」，但事實剛好相反，其實這些座位是為一些總理和善長人翁而設，不過可能他們工作太忙碌的關係不能抽空出席。

其實第一排冇人坐只係因為總理們太忙抽空唔到出席。（葉兆康攝）

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另一個禁忌便是說中間的位置說成要保持暢通，不能讓人隨意進出，因為要方便鬼魂的走動，其實這個也是錯誤的訊息，根據傳統男女觀眾會以中間的圍欄為界線，男女各自分開坐，加上要方便於場地要演出《落地送子》的一場戲，就是仙姬將太子送到給坐在神棚的總理，害怕那時候觀眾會圍著而阻礙演出，因此並不是方便鬼魂走動的說法。不過鬼神和禁忌之說，寧可信其有不可信其冇，抱著敬畏之心，其實並沒有什麼害怕。

其實呢條通道只係古時男女分開座的分界線。（葉兆康攝）

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