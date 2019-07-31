【十二傳說】鬼叫外賣神秘重重　記者實地搜索「喜秀花園別墅」

大埔田一個罕為人知的地方，裡面流傳著一個都市傳說。這個都市傳說是發生在1989年的時候，當年一間位於大埔田的茶餐廳，收到來自喜秀花園別墅外賣電話，點了大概4個人的份量。外賣仔到場後按門鐘，可是沒有人應門，等了一會這單位的門才開了一道門縫付錢。

外賣仔收了錢回到茶餐廳，當天晚上老闆在數錢時，竟然發現那些金錢中夾雜一些冥幣，初時老闆也以為是伙計們的惡作劇便不了了之。其後第二天那間別墅單位又再來叫外賣，然後外賣仔同樣將錢拿回公司。老闆晚上結算時又再發現冥幣的出現，他感到非常生氣，因為這惡作劇已超出他的容忍能力，老闆召喚了一眾員工來問話也沒有人認頭。他決定如果那個別墅的「人」再打來叫外賣，他便親自出馬。

第三天那別墅的「人」真的再度打電話來叫外賣，老闆懷著疑心到這個別墅，同樣那別墅的「人」只是開了門縫給錢叫老闆放下外賣便可以走，老闆在收下錢那一刻也沒有發覺異樣。回到公司後數錢時候發覺錢變成冥幣，老闆整個心生寒冷，便立即報警。老闆與警察到場後，發現屋內原來有四具死了一段時間的屍體，但是最奇怪的是究竟是誰將錢交給老闆和他的伙計？後來驗屍後在屍體胃中發現這幾天叫外賣的食物，令這件事情更加神秘。

至今這事件仍是都市傳說之一，而「喜秀花園別墅」這個地方，如果有精明的觀眾有去網上搜查的話，便會發現其實這個地方一直也沒有存在過。問題出現了，那到底是誰傳出這個地方？當年又是誰打這個電話叫外賣？整件事情撲朔迷離，這個謎會否有天會能夠被破解？《香港01》特別派了記者到大埔田這個地方探索一下喜秀花園別墅這個地方，也採訪了當天村民這件都市傳說，想知結果如何？立即點擊影片。