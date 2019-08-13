Angelababy婚姻危機又有「實證」？　黃曉明夜店畀女圍相片曝光

Angelababy和黃曉明結婚4年，近日二位的婚變傳聞一傳已超過40天了，雖然黃曉明曾經否認過離婚的傳聞，但到目前為止，二位也未有正式公開為婚變闢謠。近日在網絡上又再出現黃曉明出軌的報道，還圖文並茂、繪形繪聲的稱黃曉明於上海夜蒲時有10幾個網紅臉陪酒，還有保安跟到實。其中一張更看到戴黑帽墨鏡的曉明大哥與一外籍模特兒臉貼臉舉止親密。

真實原來如此

看過這些照片後，有不少網民都替Angelababy不值，又慨嘆明星的婚姻並不可信。但這「出軌疑雲」在網絡瘋傳不足幾個小時，故事主角黃曉明還沒出面澄清，有粉絲就把真相公開為偶像闢謠，表示這幾張「出軌」圖其實是去年的舊照，當時曉明大哥的好友巫啟賢也曾為他澄清，黃曉明也寫下「謝謝哥，我已經習慣了」作回應。另外也有粉絲替曉明大哥跟Angelababy護航，稱他們沒像以往定期分享合照曬恩愛的原因是兩位現在分隔兩地為工作奔波。而另一方面，也有網民猜測黃曉明被舊照翻炒是為了間接宣傳電影《烈火英雄》。

《烈火英雄》現在票房已經超過12億人民幣：

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之前Angelababy和黃曉明經常分享合照曬恩愛：