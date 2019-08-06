Angelababy陳年舊照網上瘋傳　娘爆造型令網民慘不忍睹

Angelababy即使出道多年依然保留住一股清純脫俗的氣質，隨著年紀的增長越來越逆齡的外貌更多次引起熱話，可謂是內地的話題人氣女王。近日一批Angelababy於出道初期拍攝的MK舊照在網上瘋傳，土味甚濃的造型慘不忍睹，令不少網民大呼：「簡直判若兩人！」

Angelababy愈來愈逆齡的外貌更多次引起熱話。（Angelababy微博：@angelababy）

身為「𡃁模始祖」的Angelababy於出道初期嘗試過多個造型風格，這批相片中的她更以多個充滿時代感的MK造型登場，黑色珠片背心、及膝的牛仔褲，貓耳頭飾、超性感的黑色透視裙、甚至連桃紅色的絲襪，以及煙燻妝Angelababy都能一一輕鬆駕馭。照片曝光後，不少網民都大呼震驚，更表示相中的Angelababy與現時的她判若兩人：「這樣的Angelababy第一次見」、「誰沒有一段非主流的經歷」、「以前有這麼醜嗎？」、「我的天啊」。

黑色珠片背心和及膝牛仔褲勁有時代感。（微博圖片）

Angelababy穿上超性感的黑色透視裙大擺甫士。（微博圖片）

桃紅色的絲襪娘味極濃。（微博圖片）

由於太百變的關係，Angelababy的外貌變化更曾一度令人質疑是「加工」所致，令她多年來飽受整容傳聞困擾，不過後來她本人經已接受過整容醫生鑑定過沒有整過容。雖然如此，依然有網民針對她：「這臉沒整？以為別人都瞎了」、「她變得不只衣服妝容吧」、「臉型明顯變了，鼻子也高了」。

網民留言表示當時的Angelababy與現時判若兩人。（微博截圖）

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