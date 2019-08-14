《偶像運動會》新增發呆大賽　周子瑜@TWICE化身刺客再戰射擊

韓國MBC大型綜藝節目《偶像運動會》中秋特輯前日（12/8）於京畿道高陽體育館錄影，多個K-pop組合均有參賽，包括TWICE、NCT 127、IZ*ONE、ITZY、Stray Kids、AB6IX、CIX、(G)I-DLE、Weki Meki、ASTRO等。為了慶祝《偶像運動會》踏入十周年，除了繼續舉行短跑和射箭比賽，又恢復了摔跤項目，更新增設馬術和發呆等比賽，讓《偶像運動會》生色不少。

《偶像運動會》中秋特輯前日於京畿道高陽體育館錄影，多個K-pop組合均有參賽，包括圖中的ITZY。（視覺中國）

《偶像運動會》新增發呆大賽，看看哪位偶像最擅長放空，不過本月少女的Olivia Hye（中）在比賽途中入睡，因而被淘汰出局。（Twitter/@sumsum_01）

《偶像運動會》有邊啲組合參賽？

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射箭比賽是其中一個受粉絲和觀眾注目的比賽，除了可以一睹偶像過人的射擊技術和眼界，偶像瞄準標靶時，大會攝影師還會拍下偶像的大特寫，其外貌往往迷倒觀眾，連續數屆《偶像運動會》出戰射箭比賽的TWICE台灣成員周子瑜便是其中之一，今年《偶像運動會》新年特輯，TWICE的子瑜、多賢和彩瑛以愛神打扮參與射箭比賽，成功獲得銀牌，而子瑜更三度射中紅心，可見子瑜「打得又睇得」。今次中秋特輯，三人以刺客打扮再度出戰，一如以往成為全場焦點，不過能否再下一城勇奪金牌，就要留意9月播出的《偶像運動會》了。

TWICE的多賢、彩瑛和子瑜化身成刺客參與射箭比賽。（Twitter/@JYPETWICE）

周子瑜每次參與射箭比賽都會成為全場焦點。（Twitter/@pricelessgirl99）

不知道今年《偶像運動會》又會否為子瑜拍大特寫呢？（《偶像運動會》畫面）

睇下周子瑜今次同歷屆出戰射擊比賽有幾靚！