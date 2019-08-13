【任性的你】關智斌加入搶飛行列：好明白見到絕望座位表嘅感覺

關智斌（Kenny）周二（13日）出席電影《任性的你》開鏡拜神儀式，說到迎接演唱會的心情：「心情幾緊張，因為第一次喺歌手都夢寐以求嘅地方做一個表演，同時亦都因為有機會喺台上表現自己而覺得興奮，係好感恩嘅一件事。」從BOYZ成員張致恆（Steven）被揭「一腳踏幾船」，導致原訂於9月14日舉行的BOYZ紅館演唱會擱置；及後網民紛紛集氣，使Kenny最後以個人身份登上這個甚具意義的舞台，問到失而復得的心情怎麼樣，Kenny說：「其實我都唔知點形容呢兩個月嘅心情，太多嘢都太Dramatic，我到而家都未消化得晒，但我全部主力就係要搞好呢個Show！」

關智斌今日以男主角身份出席電影《任性的你》開鏡拜神儀式。（陳順禎攝）

關智斌日前公布《Kenny is Born關智斌演唱會》海報，海報寫上的嘉賓陣容包括：張敬軒、容祖兒、古巨基、Twins，Kenny就感謝他們的義氣相挺：「特別感激佢哋，一開始都未知有冇呢個Show嘅時候，已經二話不說話會撐我，所以佢哋嚟做我嘉賓我更加覺得——每一個嘉賓出場嘅位我一定要畀佢哋係最令人印象深刻！我唔可以叫佢哋嚟唱首歌，就等我去換衫、咁就畀佢走！我一定要畀個最大嘅舞台佢哋！」問到會否還有未公開的神秘嘉賓，Kenny說：「應該就未必會有，公司寫定晒佢哋（落海報）我諗係驚有賣飛嘅壓力。」

關智斌正馬不停蹄地為這個得來不易的演唱會作準備，務求不會辜負觀眾對他的愛。（陳順禎攝）

關智斌又坦承自己今早亦有親身加入搶飛的行列：「因為公司突然琴晚同我哋講話冇內部認購，但我啲朋友已經落咗三百幾張飛，我都唔知點算，唯有叫同事今朝十點自己都一齊禁飛，但我自己都禁唔到……一陣要返公司了解下究竟咩一回事。」當記者笑問那三百張門票怎麼辦的時候，Kenny說：「我而家好明白啲人去買容祖兒演唱會飛、陳奕迅演唱會飛，見到絕望座位表嘅感覺！我同公司講十張八張都要俾我，如果唔係同唔到爸爸媽媽交待。」

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關智斌在電影《任性的你》中飾演樂隊主唱Ronny，是為男主角，問到飾演歌手是否自己的長項，Kenny回應道：「唱歌還好，但對於彈結他我真係唔擅長，好彩準備嘅時間係相對充足。」Kenny提到在電影中組成了任性樂團，並已經在積極夾Band的過程中，說到會否在演唱會中有結他演出，他頓了一下說：「未必喇，希望我哋任性樂團跑巡迴演出嘅時候，我就同白只、顏卓靈放多啲搖滾元素落去！」