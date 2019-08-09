【關智斌演唱會】公佈海報及嘉賓名單　陣容分分鐘比BOYZ更精采！

早前BOYZ成員Steven張致恆被揭「一腳踏多船」，原訂於9月14號的BOYZ紅館演唱會需要擱置，樂迷紛紛對另一成員Kenny關智斌深表同情。不過因禍得福，事件經過一段時間發酵，Kenny在網上累積了不少人氣，不少樂迷更表示即使演唱會只有Kenny自己一個也會支持。而同屬英皇娛樂的同門師兄師姐們也紛紛表示全力支持，更有網民笑言：「最希望睇到《相敬如斌演唱會》。」(即張敬軒及關智斌) ，早前英皇娛樂亦公佈會為Kenny舉行紅館個唱。

早前因Steven而被逼擱置紅館個唱，Kenny心情少不免有點灰暗。不過終於守得雲開見月明。 (關智斌IG圖片)

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距離9月14號還有約一個月時間，關智斌的首個紅館個人演唱會終於發佈了海報，當中列出了價格及特別嘉賓陣容。演唱會定名為《Kenny is Born關智斌演唱會》，像是意指Kenny終於擺脫Steven，以個人身份重生。票價亦非常抵睇，最貴門票只售$680，同時設有$480及$280門票，當睇英皇群星絕對超值！

海報中列出的特別嘉賓陣容，就如網民所料，包括有張敬軒、容祖兒、古巨基、Twins，由於只設一場，撲飛難度分分鐘比容祖兒個唱還要高。嘉賓陣容咁繽紛，Kenny同軒仔合唱自然係其中一大焦點，同時又好想睇佢再次同Twins合體，合唱《死性不改》，唔知到時Steven會唔會嚟撐場呢？