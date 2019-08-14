HBO新劇《戒指流浪記》 開鏡　宥勝再演男一壓力大：角色唔似我

繼《通靈少女》和《我們與惡的距離》之後，HBO Asia再次夥拍台灣製作公司開拍迷你劇 ── 合共8集、每集1小時的《戒指流浪記》，是「HBO Asia Originals」系列第一套愛情喜劇，男女主角分別由當年風靡無數劇迷的台劇《犀利人妻》（2010）的第二男主角宥勝，以及在《我們與惡的距離》裏扮演女主角賈靜雯胞妹及精神科社工的林予晞擔正，劇組在周二（13／8）下午在台北捷運大安森林公園站舉行開鏡記者會，兩位主角、導演北川豐晴和劇集製作人葉天倫等皆有出席。

《戒指流浪記》記招舉行時，台北氣溫高達35度，難怪林予晞都要穿露背裝「散熱」。（游大東攝）

為何要刻意選擇在捷運站開記招？原來跟劇情有關。顧名思義，這是一個丟失戒指的故事，男立角奕之（宥勝飾）跟麗莎（林予晞飾）拍拖數年後打算向她求婚，並已準傭好戒指，不過在此之前，奕之竟然不小心在捷運車廂裏將它丟失，整個計劃因此遭打亂，而在尋回戒指的過程中，雙方開始重新審視雙方關係和愛情對於彼此的意義，而這枚「流浪」的戒指，經過一站又一站，串起一個又一個愛情故事。

多年來沒有拍劇的宥勝，今次在《戒指流浪記》飾演精算師，坦言這個角色的性格跟自己相差很大。（游大東攝）

製作人葉天倫透露，8集劇集，每集都會在一個捷運站發生，「包括有松山機場站，因為林予晞在劇中飾演空服員（機艙服務員）的關係，亦包括了南勢角站和公館站，我們這次是希望不只是講捷運站的網絡，也想把周圍的文化也都藏在劇情之中，希望讓世界各地的人看了這套劇之後，都會知道甚麼區住了哪些人，那些居民都是哪一個年齡層。」他又說，除了兩位主角外，亦有十位演員參演《戒指流浪記》，惟暫時未能透露陣容，只肯說：「他們都是很棒的演員！」

《戒指流浪記》由曾經拍攝《植劇場 ─ 戀愛沙塵暴》的居台日本人北村豐晴（左）擔任導演，而劇集製作人則是曾獲金鐘獎提名和執導多套台灣賣座電影的導演葉天倫（右）。（游大東攝）

宥勝已經有好一段時間沒有拍劇，對於今次在劇中飾演精算師這個角色，他坦言是自《犀利人妻》藍天蔚之後令他最費盡心思的一次演出。「這個角色太聰明了，跟我本人很違和（相差很遠），奕之是很不Care別人情緒的，但我是一個很關心別人情緒的人，所以（拍攝時）當大家有一些反應的時候，我本人很想回應，不過這個人完全不是這樣。」至於入行前曾任職空姐的林予晞，今次有機會做回老本行，跟之前演出《與惡》相比，她說今次明顯輕鬆得多，她搞笑的說，「我為了要準備演這個角色，花了四年時間，我在收到劇本之前已經在準備，因為我做了4年空服員，我接到劇本時，覺得是緣份，因為終於有機會讓我演出我以前的自己，這次應可以『本色演出』了。」此劇預計今年10月煞科，2020年首播。