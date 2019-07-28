《權力遊戲》重拍無望？HBO遭批漠視民意　節目總裁：冇認真考慮

HBO 旗艦劇《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季第八季於上半年播出後引發眾多粉絲不滿，甚至還在公益請願網站Change.org發起延攬新編劇重拍第八季的活動，至今有近170萬人連署。近日HBO節目部總裁Casey Bloys於TCA夏季媒體見面會被問及此事，表示他們從未認真考慮過要重拍。

這不是我們要認真考慮的事，我無法想像有哪個電視網會動搖，但是誰知道呢？ Casey Bloys

《權力遊戲》劇迷發起連署，要求HBO重拍第八季。（change.org截圖）

他進一步透露他們放手給節目統籌David Benioff與D.B. Weiss製作最終季，HBO很少干涉：「到了第六、第七、第八季，一部非常成功的劇集…節目統籌與電視網已經很有默契，不太要來回討論。《Silicon Valley》正在拍最終季，他們也能照自己的方式拍攝，我們不會一直監督。」其實HBO沒必要重新拍攝《權力遊戲》最終季，該劇已破紀錄入圍本屆艾美獎32個獎項。

這當然是個好的證明，我沒有跳舞，但確實樂在其中。 Casey Bloys

關於「Theon Greyjoy」Alfie Allen、「Brienne of Tarth」Gwendoline Christie與「Melisandre」Carice van Houten未被HBO列入艾美獎報名名單之中，爾後自行報名並全數入圍。

「Theon Greyjoy」Alfie Allen自行報名並入圍艾美獎。（《權力遊戲》劇照）

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Casey Bloys表示HBO請專家和節目統籌決定艾美獎報名名單，他們怕報名太多人會分散投票者的票數並影響入圍機會，他說：「最終如果有人決定自己報名，我們就會幫助他們。這是《權力遊戲》第一次有人自己報名，後來也獲提名，我覺得很棒」。

「Brienne of Tarth」Gwendoline Christie精湛演技為大家留下深刻印象。（《權力遊戲》劇照）

+ 4 + 3 + 2

此外，Casey Bloys也透露《權力遊戲》前傳劇集試播集已經拍攝完畢，目前正在進行後製剪輯：「已經殺青了，我們還沒看到，非常期待成果」。

最令粉絲不滿的相信就是「龍母」極速黑化又被「賜死」。（《權力遊戲》劇照）

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